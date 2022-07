Fabryka Norblina przyciągnęła miks restauracji i klubu muzycznego

Do Hali Odlewni, historycznego budynku Fabryki Norblina wprowadzi się nowy najemca.

MOXO zajmie 1200 mkw. powierzchni w Fabryce Norblina.

Twórcami konceptu są Tomik Grewiński i Bertrand Jasiński.

Autorem aranżacji nowego wnętrza jest biuro projektowe PRC Design. MOXO otworzy swoje podwoje dla gości w IV kwartale 2022 roku. Trwa właśnie konkurs na szefa kuchni lokalu.

MOXO to autorski projekt Tomika Grewińskiego- jednej z najbardziej znanych i wpływowych osób w polskiej branży muzycznej i rozrywkowej oraz Bertranda Jasińskiego, który odniósł sukces tworząc takie marki, jak Centrum Podróży, GO!Internet, Sale Zabaw Fikołki, Kuźnia Kulturalna, The Beer Store, Cook Story, Scena Kulturalna, Museum Store, czy Cucina Wilanów. Za koordynację prac przygotowawczych oraz uruchomienie restauracji odpowiada Arkadiusz Motyliński – dyrektor operacyjny w Amvox International, który doświadczenie zbierał w międzynarodowych sieciach hotelarskich takich jak Hyatt, IHG oraz w Klubie Polskiej Rady Biznesu czy restauracji Amber Room.

Jak będzie wyglądać MOXO w Fabryce Norblina. Fot. mat. pras.

- Oferta MOXO będzie skierowana do wszystkich miłośników dobrej kuchni i muzyki. Chcemy by było to miejsce spotkań z wyśmienitym jedzeniem, muzyką i dobrą energią, nawiązujące do najlepszych tradycji klubów Londynu, Paryża i Berlina. W MOXO będzie można zjeść elegancką kolację, a następnie zatańczyć w rytm największych hitów, które dla naszych gości dobierać będą najpopularniejsi polscy i zagraniczni DJ-e. Szukaliśmy idealnego miejsca do realizacji naszego konceptu, w którym będziemy mogli stworzyć niepowtarzalny klimat. I takie znaleźliśmy. MOXO otworzy się w samym sercu Warszawy, we wnętrzu zapierającej dech w piersiach, pięknej XIX – wiecznej Hali Odlewni Fabryki Norblina – mówią inwestorzy z Amvox International.

Aranżacja przestrzeni i design wnętrza MOXO to dzieło zespołu PRC Architekci i PRC Design - pracowni odpowiedzialnej również za projekt całego kompleksu Fabryki Norblina.

- We wschodniej części zabytkowej Hali Odlewni zaprojektowaliśmy antresolę, na którą prowadzić będą reprezentacyjne stalowe schody wachlarzowe. Pod antresolą zlokalizowana będzie otwarta kuchnia, w której sztukę przygotowania potraw będzie można obserwować przez dedykowane okno. Wyeksponowane zostaną tu także gabloty z kolekcją dostępnych w restauracji win. Miejscem, które niewątpliwie przykuje uwagę gości w MOXO będzie jeden z największych w Warszawie, wysoki na siedem metrów bar – mówi Igor Galas z PRC Architekci. - Wyszukana restauracja to wyszukane wnętrza tego, co Amerykanie nazywają „restroom’em”. Z tą myślą zaplanowaliśmy w MOXO powiększone toalety oraz miejsce do makijażu. Ta część restauracji będzie utrzymana w pudrowej kolorystyce i fakturach – dodaje.

- Niezwykły koncept w niezwykłym miejscu to połączenie skazane na sukces i tak właśnie postrzegamy MOXO w Fabryce Norblina. Zabytkowa Hala Odlewni, która zyskała nowego operatora to jedna z najpiękniejszych przestrzeni naszego kompleksu, wyposażona w zabytkowe piece przypominające o fabrycznej historii miejsca. Dlatego tak ważne było dla nas to, by nowy najemca poczuł klimat tej przestrzeni i zagospodarował historyczne mury dawnej Odlewni w sposób absolutnie wyjątkowy. Jestem przekonana, że MOXO w Fabryce Norblina stanie się głównym punktem na kulinarnej i rozrywkowej mapie miasta. Powierzchnia naszego kompleksu dedykowana gastronomii jest obecnie największa w Polsce i wynosi 10 tysięcy mkw. Do końca tego roku w Fabryce Norblina działać będzie aż 37 kulinarnych konceptów – podsumowuje Kinga Nowakowska, członkini zarządu Grupy Capital Park i dyrektor operacyjna Fabryki Norblina.

Hala Odlewni wybudowana została w 1882 roku, a decyzję o jej powstaniu podjęli ówcześni właściciele fabrycznego terenu - Teodor Werner i Ludwik Norblin.

Fabryka Norblina to wielofunkcyjny kompleks w sercu warszawskiej Woli. Po wieloletnim procesie rewitalizacji dawnych zakładów Norblin, Bracia Buch i T. Werner przeprowadzonej przez Grupę Capital Parkponownie otworzył się na miasto.