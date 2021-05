Fabryka Norblina przyciągnie miłośników sztuki nową galerią

W warszawskiej Fabryce Norblina zagości galeria sztuki Flow Art House. Dzieła współczesnych artystów prezentowane będą podczas organizowanych cyklicznie wystaw w specjalnie przystosowanej do tego celu przestrzeni ekspozycyjnej o powierzchni 250 mkw.

W zabytkowej przestrzeni Fabryki Norblina Flow Art House zadebiutuje i otworzy się jako jeden z pierwszych konceptów już w III kwartale tego roku. W ofercie galerii znajdują się dzieła zarówno uznanych na rynku artystów, takich jak: Grażyna Smalej, Anna Kołodziejczyk, Katarzyna Adamek-Chase, Tomasz Prymon, Juliusz Kosin, Malina Wieczorek, Katarzyna Januszko, Ida Karkoszka, jak również obiecujących, młodych talentów. Do zbiorów włączane są starannie dobierane obiekty o najwyższych walorach kolekcjonerskich z takich dziedzin, jak malarstwo, rzeźba oraz fotografia artystyczna. Siedziba galerii znajdować się będzie na poziomie +2.

– Nieprzypadkowo wybraliśmy to miejsce. Przestrzenie Fabryki Norblina połączy niepowtarzalna, artystyczna energia - sztuki wizualne będą płynnie przeplatały się z dźwiękami muzyki granej na żywo, a przestrzenne wnętrze pozwoli na swobodne obcowanie ze sztuką, siedem dni w tygodniu, nawet do późnych godzin nocnych. Zależy nam na tym, by wpisać się w życie kulturalne stolicy i umożliwić naszym gościom swobodny kontakt z twórczością artystyczną na najwyższym poziomie – niezależnie od tego, czy lubią ją kontemplować samodzielnie, czy też zechcą wziąść udział w oprowadzaniach kuratorskich. Planujemy także aktywnie włączyć się w kreowanie kalendarza kulturalnego Fabryki Norblina, organizując liczne wydarzenia, dzięki którym będziemy mogli odkrywać nowe talenty, wspierać artystów i popularyzować wiedzę z tego obszaru – mówi Marta Krajenta z Flow Art House.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Flow Art House to kolejny koncept kulturalny, który pojawi się w ofercie zrewitalizowanej Fabryki Norblina.

W programie galerii planowane są m.in. cykliczne wersnisaże, wystawy, spotkania autorskie, a także i dyskusje tematyczne z przedstawicielami świata sztuki i kultury. Ważnym punktem jej działalności będą także aukcje dzieł sztuki. Każdy zainteresowany zakupem wystawionych dzieł, będzie mógł skorzystać z profesjonalnego doradztwa przedstawicieli galerii, którzy podpowiedzą, jak stworzyć unikatową kolekcję w prywatnym domu, siedzibie firmy czy też przestrzeni publicznej bądź komercyjnej.

1

2