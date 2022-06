Fabryka Norblina szykuje ofertę dla najmłodszych. Powstanie Centrum Mądrej Zabawy

Fabryka Norblina poszerza swoje portfolio o ofertę dedykowaną najmłodszym.

Jesienią bieżącego roku do kompleksu przy ulicy Żelaznej wprowadzi się Smart Kids Planet, czyli Centrum Mądrej Zabawy.

Do Fabryki Norblina koncept przeniesie się ze swojej dotychczasowej lokalizacji na PGE Narodowym.

Najemca zajmie ponad 1,5 mkw. powierzchni, na której powstanie osiem stref dla dzieci łączących edukację, tradycyjną zabawę, nowe technologie i aspekty rozwojowe.

Smart Kids Planet to prywatna inwestycja, w której wszystkie elementy zaprojektowano i wykonano w Polsce. Skupia się na wspieraniu rozwoju kompetencji przyszłości najmłodszych, czyli kreatywności, logicznego myślenia oraz współpracy. W Centrum Mądrej Zabawy maluchy ćwiczyć będą ponadto swoją percepcję, małą i dużą motorykę, a także wyobraźnię przestrzenną. Innowacyjna i interaktywna propozycja Centrum dedykowana jest dzieciom do lat 10.

Smart Kids Planet po pół roku znalazło nową lokalizację. Fot. mat. pras.

- Nowego domu dla naszego Centrum szukaliśmy ponad pół roku, a kolejne sześć miesięcy trwały prace projektowe. Wybraliśmy Fabrykę Norblina, ponieważ chcemy być tam, gdzie toczy się życie, a rodziny mogą spędzić dobrze swój wolny czas. Jest to wyjątkowy obiekt, dobrze skomunikowany i z niepowtarzalną ofertą, której naturalnym dopełnieniem będzie nasze Centrum. Zaczynamy właśnie budowę i zaprosimy naszych gości już jesienią. Do powstania Smart Kids Planet zainspirowały nas nasze dzieci - to one sprawiają, że z taką pasją tworzymy wyjątkowe miejsce, do którego zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 0-10 lat oraz ich opiekunów – mówi prezes Smart Kids Planet Karol Gaweł.

Smart Kids Planet – Centrum Mądrej Zabawy we współpracy z organizacjami i firmami ceniącymi mądrą rozrywkę i edukację, będzie realizować też projekty i wydarzenia specjalne. Stanie się również miejscem programu zajęć popołudniowych, wśród których znajdą się m.in. przedsiębiorczość, robotyka i mindfullness.

Fabryka Norblina to miejsce niezwykle atrakcyjne zarówno pod względem lokalizacji w sercu warszawskiej Woli, jak również klimatu pofabrycznej przestrzeni, w której po prostu chce się przebywać. W naszym kompleksie stawiamy na koncepty wyjątkowe i niespotykane nigdzie indziej, a takim z pewnością jest Smart Kids Planet – Centrum Mądrej Zabawy - mówi Kinga Nowakowska, członkini zarządu i dyrektorka operacyjna Grupy Capital Park odpowiedzialna za rewitalizację Fabryki Norblina.

- Dzięki niemu Fabryka Norblina wzbogaci się o jakościowe i mądre centrum rozrywki i edukacji dla dzieci. Razem współtworzymy bardzo różnorodną ofertę, a klienci mają wszystko na wyciągnięcie ręki w jednym miejscu: atrakcje rozrywkowe i kulturalne, restauracje, a także usługi i sklepy – dodaje.

Fabryka Norblina to wielofunkcyjny kompleks w sercu warszawskiej Woli. Dla gości Fabryki Norblina dostępne są już koncepty kulturalne, rozrywkowe i gastronomiczne, w tym m.in.: autorskie, butikowe kino KinoGram, ekologiczny targ – BioBazar, strefa gastronomiczna - Food Town, Piano Bar z muzyką na żywo, Muzeum Fabryki Norblina, Apple Muzeum Polska oraz sklepy i lokale handlowo-usługowe.

W kompleksie funkcjonują już salony jubilerskie Yes oraz W.Kruk, drogeria L’Erbolario z włoskimi kosmetykami, Super-Pharm, Medicover Stomatologia, salony optyczne Paris Optique, Sirene Eyewear, a wkrótce dołączy do nich także Medicover Optyk.

Działalność rozpoczęły także Lifestyle Designers Boutique oferujący artykuły piśmiennicze oraz akcesoria biznesowe, sklep duńskiej marki audio Bang & Olufsen, kwiaciarnia Buqiet i salon M&P.