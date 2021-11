Fabryka Norblina w Warszawie oficjalnie otwarta. Co znajdziemy w Norblinie? Restauracje, sklepy, usługi

Na koniec sierpnia br. kompleks uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Teraz ponownie otwiera się na miasto zachwycając historyczną zabudową, w którą wkomponowana została nowoczesna architektura.

Wielofunkcyjny projekt o całkowitej powierzchni ponad 65 tys. mkw. ma już w pełni wynajętą część biurową.

Dla gości Fabryki Norblina dostępne są koncepty kulturalne, rozrywkowe i gastronomiczne, w tym m.in.: autorskie kino KinoGram, ekologiczny targ – BioBazar oraz największa w stolicy strefa gastronomiczna - Food Town.

Co znajdziemy w Fabryce Norblina w Warszawie?

Oryginalna oferta z wyróżniającymi się konceptami kulturalnymi, rozrywkowymi i gastronomicznymi, klimatyczne przestrzenie oraz widoczna na każdym kroku historia miejsca, której można dosłownie dotknąć. Fabryka Norblina to wielofunkcyjność na szeroką skalę. Kompleks wyróżnia jedyne w swoim stylu butikowe kino – KinoGram (3,3 tys. mkw.), na które składa się siedem kameralnych sal mieszczących łącznie 525 osób. Sale kinowe wyposażone są w najwyższej jakości rozwiązania technologiczne, stylowe aksamitne kanapy, fotele oraz drewniane stoliki. KinoGram jest również siedzibą Gildii Polskich Reżyserów, która merytorycznie wspiera jego działalność. W kinie zobaczymy też oryginalną statuetkę Oscara udostępnioną przez kompozytora Jana A.P. Kaczmarka, a także odwiedzimy działającą tu galerię sztuki Flow Art House. Miłośników zdrowej i nieprzetworzonej żywności z pewnością ucieszy bogata oferta BioBazaru (2 tys. mkw.) – pierwszego w Polsce targu z certyfikowanymi eko produktami, który po latach powrócił do pofabrycznych wnętrz. W Fabryce Norblina działa także największa w Warszawie strefa restauracyjna – Food Town, na którą składa się aż pięć zabytkowych hal i 23 koncepty gastronomiczne, serwujące dania z kuchni całego świata. Łącznie norblinowy food hall liczy 3,2 tys. mkw. powierzchni, w tym jedna z pięciu hal dedykowana jest wydarzeniom kulturalnym i rozrywkowym. Na terenie kompleksu znajduje się klimatyczny Piano Bar zlokalizowany w jednym z najstarszych obiektów, sięgającym czasów pierwszego właściciela tych terenów, Franciszka Ryxa, kamerdynera ostatniego króla Polski. Trzy poziomy zabytkowego budynku wypełnia muzyka grana na żywo. W Fabryce Norblina otworzyły się już także kwiaciarnia Buqiet, salon jubilerski YES oraz sklepy Alkohole Świata. W grudniu zostanie otwarty lokal wydawnictwa Tashka, które jest jednocześnie operatorem Muzeum Fabryki Norblina, a także bar z piwem kraftowym UWAGA Piwo, salon optyczny Sirene Eyewear.

Co otworzy się w Fabryce Norblina w 2022 roku?