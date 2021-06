Fabryka Norblina z datą otwarcia

Prace przy rewitalizacji Fabryki Norblina rozpoczęły się pod koniec listopada 2017.

Prace zakończą się już pod koniec tegorocznych wakacji.

Prawie 2-hektarowy teren dawnych zakładów platerniczych Norblin jest przywracany do świetności z inicjatywy Grupy Capital Park.

Pofabryczne zabudowania i maszyny odzyskują dawny blask i wraz z nowo dobudowaną częścią biurową, będą służyć warszawiakom jako miejsce pracy, rozrywki, edukacji i spędzania wolnego czasu.

– Budowa na postindustrialnym, zabytkowym terenie, jest niezwykle złożonym, ale i ekscytującym wyzwaniem. Najważniejsze i najbardziej skomplikowane prace konstrukcyjne już za nami – warto wspomnieć tu choćby o przesuwaniu jednego z zabytkowych budynku w całości, czy podwieszaniu dwóch innych. W chwili obecnej rewitalizacja większości zabytkowych obiektów jest już zakończona, trwają prace nad detalami architektonicznymi w ich wnętrzach – mówi Sylwia Filewicz, dyrektor działu Construction & Development

w Grupie Capital Park.

– Intensywnie pracujemy wraz z naszymi najemcami, by już po wakacjach wszyscy warszawiacy, ale też i pracownicy, którzy wprowadzą się do biur zlokalizowanych na terenie Fabryki, mogli skorzystać z jak największej ilości ciekawych konceptów, które dla nich przygotowaliśmy. Powrót kultowego BioBazaru w zupełnie nowej aranżacji, butikowe kino według naszego autorskiego pomysłu, galeria sztuki, foodhall z 26 oryginalnymi stoiskami gastronomicznymi, liczne restauracje, piano bar z muzyką na żywo, otwarte, multimedialne muzeum, które opowie wyjątkową historię tego miejsca – to tylko część z atrakcji, jakie będą stopniowo odsłaniane już od początkowych dni września – mówi Kinga Nowakowska, członek zarządu i dyrektor operacyjna w Grupie Capital Park.

Obecnie większość prac związanych z budynkami została już zakończona lub jest na finalnym etapie. Pracownicy wykonawców skupiają się na zagospodarowaniu terenu pomiędzy obiektami, a także przygotowaniach do rozpoczęcia niezbędnych odbiorów technicznych. Prowadzone są także testy instalacji. Duża część robót skoncentrowana jest na przygotowaniu alejek i aranżacji przestrzeni pomiędzy historycznymi zabudowaniami fabrycznymi – pojawiają się na nich m.in. tory transportowe i podłogowe płyty żeliwne, które zostały zachowane z czasów funkcjonowania fabryki i starannie odrestaurowane. Zaraz po nich działalność rozpoczną wykonawcy odpowiedzialni za aranżację zieleni na terenie projektu.