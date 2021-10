Fabryka Norblina z nowym muralem

Mural znalazł się wewnątrz kompleksu. Mural pojawił się na ścianie o wielkości 22 mkw., na jednym z podziemnych poziomów Fabryki Norblina (-2), przy głównym wyjściu z parkingu.

Za realizację odpowiada pracownia Ideamo.

Tytus Brzozowski jest akwarelistą i architektem, którego fascynują miasta - ich przemiany, historia oraz tożsamość. Szczególnym artystycznym sentymentem twórca darzy stolicę.

– Uwielbiam miasta gwarne i żywe, właśnie taka jest w moich pracach Warszawa. Projekt muralu powstał na podstawie obrazu, który namalowałem we wrześniu 2016 roku, zainspirowany zmianami, jakie rozpoczęły się w Fabryce Norblina. Jednym z powodów, dla których tak fascynuje mnie stolica, jest tempo w jakim nasze miasto się przeobraża. Poprzemysłowa Wola staje się centrum zmian zachodzących w niespotykanym tempie. Norblin zainteresował mnie szczególnie ze względu na nacisk, jaki tu położono na przestrzeń publiczną i włączenie dawnej przemysłowej architektury do tkanki miasta. Ma to być miejsce tętniące życiem, pełne usług i atrakcji dla każdego i o każdej porze – mówi Tytus Brzozowski – malarz, architekt i twórca obrazu, na bazie którego powstał nowy mural w Fabryce Norblina.

Tytus Brzozowski ma na swoim koncie liczne realizacje artystyczne w przestrzeni miejskiej. Jego wielkoformatowe dzieła znajdziemy na ścianach warszawskich budynków m.in. na Woli (siedziba ZDM), Pradze Północ czy przy Rondzie Wiatraczna. Prace twórcy zdobią także wnętrza wielu firm i instytucji, m.in. poznańskiego hotelu Novotel czy Polskiego Funduszu Rozwoju w warszawskim „Cedecie”.

Przewodnią tematyką najnowszego muralu w Fabryce Norblina jest ona sama, ukazana jednak w oryginalnym, charakterystycznym dla Tytusa Brzozowskiego wydaniu. W swoich pracach często zestawia on sylwetki gmachów i ludzi, tworząc barwne, pogodne sceny z pogranicza rzeczywistości i fantastyki. W jego dziełach miasto jest zawsze gwarne, pełne ruchu i interakcji, a kolorowi przechodnie pojawiają się w najdziwniejszych miejscach – m.in. na dachach budynków i kominach. Do swoich największych inspiracji artystycznych Brzozowski zalicza m.in. malarstwo Pietera Breugela oraz surrealizm.