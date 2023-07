Przy budynku Factory Annopol pojawiła się stacja Veturilo - Nextbike. Czerwone plansze przypominają o tym, że w galerii panują outletowe ceny.

Niedawno stacja Veturilo pojawiła się koło kompleksu PZO.

Teraz nową stację Veturilo - Nextbike mają na wyciągnięcie ręki klienci Factory Annopol.

Factory Annopol jest zlokalizowane w północnej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkalnych.

Kolejna stacja Veturilo - Nextbike zwiększa sieć rowerów miejskich w Warszawie. Tym razem łatwe zaparkowanie roweru czeka na klientów Factory Annopol.

Obecnie Veturilo ma 3236 rowerów, 322 stacji, 300 elektryków, 30 tandemów. Firma zamyka erę stojaków z elektrozamkiem - od tego sezonu aby zakończyć przejazd użytkownicy mogą zaparkować rower obok oznakowanego stojaka rowerowego, a następnie zamknąć blokadę O-lock. Dzięki takiemu rozwiązaniu na podobnej przestrzeni stacji mieści się znacznie więcej rowerów.

Factory Annopol jest zlokalizowane w północnej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkalnych, ale i stołecznej obwodnicy oraz dróg krajowych, prowadzących do okolicznych miejscowości. Na 19 700 mkw. powierzchni, centrum gromadzi ponad setkę salonów outletowych topowych marek lokalnych i światowych niemal wszystkich segmentów, w cenach obniżonych zawsze od 30 proc. do 70 proc.

Factory Annopol jest jednym z pięciu outletów popularnej marki tego formatu w Polsce. Posiada wysokie oceny w certyfikacji Breeam, a także certyfikat dostępności przestrzeni AIS. Liczne działania w zakresie wsparcia środowiska naturalnego, a także minimalizowania negatywnego wpływu prowadzonej działalności na otoczenie, dowodzą zaangażowania w tworzeniu przyjaznego i odpowiedzialnego środowiska zakupowego.

Obiekt w tym roku świętował 10 urodziny. W swojej ofercie mocno rozbudowany segment marek sportowych i outdoorowych. Już pod koniec marca, po gruntownej przebudowie wnętrz, ponownie otwarty zostanie salon adidas - w nowej odsłonie i na zdecydowanie większej powierzchni. Celem zarządcy Factory Annopol jest rozwijanie jak najbardziej kompleksowej oferty, zróżnicowanej ze względu na potrzeby klientów, z bogatą reprezentacją najbardziej pożądanych marek, stąd w portfolio nie brakuje też silnej reprezentacji salonów z odzieżą i obuwiem dla kobiet i mężczyzn, zarówno codziennych jak i tych bardziej formalnych. W ostatnim roku dwukrotnie zwiększył powierzchnię salon outletowy z obuwiem marki Kazar oraz Under Armour z butami i ubraniami do uprawiania sportu, a do grona najemców dołączyła popularna w kraju biżuteryjna marka W. Kruk, a także powracający po latach Sunset Suits. Ofertę gastronomiczną wzbogaciła z kolei restauracja Popollo Pizza z daniami kuchni włoskiej.

