Alicja Tucholska-Kuran, Senior Associate Retail Agency Colliers: Centra handlowe nie mogą być rozpatrywane jako produkt ukończony i niezmienny. Zmiana jest niezbędnym składnikiem ich sukcesu.

Anna Szelc, Director Investment Management Invesco: W handlu świat rzeczywisty i cyfrowy się przenikają. W konsekwencji widoczne są remodelingi centrów handlowych, które szukają pomysłu na siebie.

W najbliższych latach obserwować będziemy m.in. działania kończące ponowne zagospodarowanie nieruchomości po hipermarketach Tesco.

W Polsce strategie 4RE (remodelingu, rekomercjalizacji, rebrandingu i repozycjonowania) dla centrów handlowych przebiegają w pięciu podstawowych kierunkach – od skrajnej wersji polegającej na wyburzeniu obiektu i odzyskaniu gruntu pod inną inwestycję, przez rozbudowę lub przebudowę, po lekki remont w ramach istniejącej funkcji.

W wyniku rekomercjalizacji centrów handlowych, oprócz klasycznych najemców handlowo - usługowych, w ich ofercie pojawiają się muzea, centra rozrywki, galerie sztuki, kliniki medyczne, biura urzędów miast, powierzchnie coworkingowe, a nawet przedszkola.

Jak wynika z raportu Colliers „Drugie życie jest możliwe. Przebudowy centrów handlowych w Polsce", od 2000 r., oprócz rozbudów, centra handlowe podlegały też modernizacjom i remontom w różnej skali. Spektakularnych przebudów lub modernizacji dokonano np. w warszawskich centrach handlowych: Blue City i Westfield Arkadia, Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu czy Molo w Szczecinie.

– Tylko w kilku ostatnich latach galerie handlowe zmieniały się najpierw w centra spędzania wolnego czasu, potem w okresie pandemii w bezpieczne centra zakupów niezbędnych oraz w centra sprzedaży omnichannel, a obecnie w postpandemicznym społeczeństwie w centra dzielenia customer experience – tłumaczy Alicja Tucholska-Kuran, Senior Associate Retail Agency Colliers.

Wiek obiekt ów handlowych według aglomeracji. Źródło: raport Colliers „Drugie życie jest możliwe. Przebudowy centrów handlowych w Polsce

Jednym z mocnych obecnie trendów konsumenckich jest zaspokojenie potrzeb dnia codziennego w jednym miejscu. To spowodowało, że w wyniku rekomercjalizacji centrów handlowych, oprócz klasycznych najemców handlowo – usługowych, w ich ofercie pojawiają się muzea, centra rozrywki, galerie sztuki, kliniki medyczne, biura urzędów miast, powierzchnie coworkingowe, a nawet przedszkola.

Niektórzy inwestorzy, idąc w ślad za ideą miasta 15-minutowego, przeobrażają lub wzbogacają kompleksy handlowe o komponent mieszkaniowy w postaci np. hotelu, akademika czy obiektu PRS – wylicza Alicja Tucholska-Kuran.

Ekspertka dodaje, że działające centra handlowe nie mogą być na żadnym etapie swojego cyklu życia rozpatrywane jako produkt ukończony i niezmienny.

– Stały rozwój i zmiana jest niezbędnym składnikiem ich sukcesu – tłumaczy Alicja Tucholska-Kuran, Senior Associate Retail Agency Collier.

W handlu świat rzeczywisty i cyfrowy bardzo się przenikają. - Konsekwencją tego są widoczne na rynku zmiany i remodelingi centrów handlowych, które szukają pomysłu na siebie – tłumaczy Anna Szelc, Director Investment Management Invesco.

Przedstawiamy docenione przez Colliers przykłady najbardziej spektakularnych transformacji.

Mieszkania zamiast Tesco w Gdyni

•1 Pasaż Tesco Kcyńska w Gdyni. Planowane wyburzenie

Powstałe w 1998 r. centrum handlowe pierwszej generacji, o powierzchni blisko 24 tys. mkw. składało się z hali hipermarketu Tesco (początkowo HIT), pasażu handlowego oraz sklepu DIY sieci OBI.

Na miejscu dawnego Pasażu Tesco Kcyńska w Gdyni Atal zbuduje mieszkania. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Unsplash (Shashank-Verma).

Hipermarket brytyjskiej sieci zamknięty został w sierpniu 2021 r. Obecnie w ramach centrum funkcjonuje sklep DIY. W 2023 r. deweloper mieszkaniowy Atal złożył wniosek o pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową. Firma jest właścicielem działki od 2022 r.

Mieszkania zamiast Tesco w Warszawie

•2 Pasaż Tesco Kabaty. Wyburzenie

Centrum handlowe złożone z hipermarketu oraz pasażu handlowego, o powierzchni blisko 15 tys. mkw. funkcjonowało na warszawskich Kabatach od 1999 r. Z uwagi na atrakcyjną lokalizację przy stacji metra, nieruchomość od wielu lat była przedmiotem koncepcji ponownego wykorzystania – projekt rozbudowy Galerii Kabaty zaprezentowano już dekadę temu.

W miejscu dawnego Pasażu Tesco Kabaty w Warszawie powstają apartamenty Rytm. Fot. Echo Investment.

Finalnie obiekt zamknięto w październiku 2021 r. Wcześniej nabywcą zostało Echo Investment, które rozpoczęło realizację projektu mieszkaniowego z infrastrukturą uzupełniającą. W miejscu supermarketu powstaje budynek liczący łącznie 288 apartamentów.

Mixed-use zamiast galerii handlowej

•3 Galeria Plaza w Krakowie. Wyburzenie

Galeria Plaza przez lata była charakterystycznym punktem na mapie Krakowa. Właścicielem nieruchomości jest dziś spółka deweloperska Strabag Real Estate.

Galeria Plaza przez lata była charakterystycznym punktem na mapie Krakowa. Właścicielem nieruchomości jest dziś spółka deweloperska Strabag Real Estate. Według wstępnych planów, deweloper zamierza zbudować etapami na miejscu galerii m.in. cztery biurowce. Fot. Mat. prasowe.

W miejsce nieczynnego od ponad roku centrum handlowego deweloper wybuduje kompleks wielofunkcyjny – jego realizację zaplanowano na lata 2023-2025. Inwestycja jest na etapie projektowania. Nad jej koncepcją pracują architekci pracowni IMB Asymetria we współpracy z austriackimi partnerami MHM Architects. Według wstępnych planów, deweloper zamierza zbudować etapami na miejscu galerii m.in. cztery biurowce.

Było Tesco w Lesznie, jest S1

•4 Przekształcenie Tesco na Park Handlowy S1

Przekształcenie obiektu zamkniętego w 2020 r. Tesco w Lesznie, przy ul. Poznańskiej 3 na park handlowy polegało na przebudowie istniejącego budynku oraz rozbudowie nowego skrzydła w kierunku ul. Poznańskiej. Obiekt rozbudowano na kształt litery „L”, który optymalnie wpasowuje się w działkę. Część budynku została rozebrana.

Park handlowy S1 w Lesznie to ponad 9 tys. mkw. w pełni skomercjalizowanej, nowoczesnej powierzchni handlowej, którą zajmują: Cropp, Dealz, DM, HalfPrice, House, Media Expert, Pepco, Sinsay, SeaStar Blue oraz Tedi. Fot. Mat. prasowe.

– Rozbudowywane skrzydło zostało oddzielone od budynku Tesco ścianą przeciwpożarową i stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość – opisuje Tomasz Wańtuchowicz, z działu budowlanego grupy Saller, która jest inwestorem obiektu.

Park handlowy S1 w Lesznie to ponad 9 tys. mkw. w pełni skomercjalizowanej, nowoczesnej powierzchni handlowej, którą zajmują: Cropp, Dealz, DM, HalfPrice, House, Media Expert, Pepco, Sinsay, SeaStar Blue oraz Tedi. Operatorem spożywczym jest Biedronka, w bezpośrednim sąsiedztwie parku znajduje się market budowlany OBI.

Był hipermarket, jest park handlowy

•5 Karuzela Puławy. Przebudowa hipermarketu

Hipermarket Tesco w Puławach funkcjonował w latach 2009-2020 przy ulicy Dęblińskiej. Wiosną 2022 roku otwarto projekt ponownie, w formacie parku handlowego. Inwestorzy – Karuzela Holding i Mitiska Reim, wykorzystali około 1/3 jego powierzchni, która została przebudowana pod nowy projekt.

Karuzela Puławy. Hipermarket Tesco w Puławach funkcjonował w latach 2009-2020 przy ulicy Dęblińskiej. Wiosną 2022 roku otwarto projekt ponownie, w formacie parku handlowego. Fot. Mat. prasowe.

Część istniejącej elewacji, konstrukcji i dach dawnego budynku Tesco zostały odświeżone i zmodernizowane oraz dostosowane do aktualnych wymogów bezpieczeństwa i wytycznych projektowych. Adaptacja pozwoliła na skrócenie czasu budowy.

Prace były prowadzone również w okresie jesienno-zimowym, a budowa trwała ok. 8 miesięcy. Wśród najemców parku handlowego znaleźć można marki charakterystyczne dla podobnych obiektów: Media Expert, TEDi, Kik, Action, Pepco, Rossmann czy Dealz. Ofertę spożywczą zapewnia supermarket Netto.

Biura wchodzą do galerii handlowej

•6 Plac Unii. Częściowa zmiana funkcji

Należący do Invesco budynek powstał w latach 2010-2013 w atrakcyjnej lokalizacji na mapie Warszawy, na granicy Śródmieścia i Mokotowa. Projekt od początku zakładał połączenie funkcji biurowej oraz handlowej.

Należący do Invesco budynek Plac Unii powstał w latach 2010-2013 w atrakcyjnej lokalizacji na mapie Warszawy, na granicy Śródmieścia i Mokotowa. Projekt od początku zakładał połączenie funkcji biurowej oraz handlowej. Fot. Mat. prasowy.

W 2021 r. rozpoczęła się modernizacja centrum handlowego, której celem była zmiana funkcji handlowej na biurową na pierwszej kondygnacji centrum handlowego. Prace modernizacyjne prowadzone były tak, by nie utrudniały funkcjonowania sklepów oraz punktów usługowych w pasażu Placu Unii na pozostałych kondygnacjach. Klienci mogli tam korzystać z pełnej oferty. Na pierwszym piętrze obiektu, poza częścią biurową, powstała również przestrzeń kawiarniana, która służy zarówno pracownikom biur, jak i klientom centrum.

Galerie handlowe słuchają trendów

•6 Renoma. Modernizacja i dostosowanie do trendów

Należąca do Globalworth Renoma to jeden z najbardziej znanych budynków handlowych Wrocławia. Otwarty w 1930 roku jako Dom towarowy Warenhaus Wertheim, po II wojnie światowej funkcjonował jako Powszechny Dom Towarowy.

Należąca do Globalworth Renoma to jeden z najbardziej znanych budynków handlowych Wrocławia. Obecnie trwa jego kolejna gruntowna przebudowa, zaprojektowana przez wrocławskiego architekta Zbigniewa Maćkowa. Fot. Mat. prasowe.

Centrum handlowe zostało zmodernizowane i rozbudowane w latach 2005-2009. Obecnie trwa kolejna gruntowna przebudowa budynku, zaprojektowana przez wrocławskiego architekta Zbigniewa Maćkowa.

Po metamorfozie wnętrz, wielofunkcyjny obiekt oferować będzie ok. 14,5 tys. mkw. handlu oraz blisko 35 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A. Przyszli użytkownicy biur będą mieć do dyspozycji m.in. stacje do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych. Najemcy otrzymają też aplikację Globalworth – bezdotykowy dostępu do budynku i narzędzie do organizacji pracy w biurze.

Zakupy i praca w jednym budynku

•7 Supersam. Częściowa zmiana funkcji

Należący do Globalworth Supersam to doskonale zlokalizowane, popularne miejsce zakupów i jeden z najnowocześniejszych biurowców w centrum Katowic. W efekcie przebudowy zwiększy się metraż wysokiej klasy powierzchni biurowej, powstaje też nowa strefa restauracyjna.

Należący do Globalworth Supersam to doskonale zlokalizowane, popularne miejsce zakupów i jeden z najnowocześniejszych biurowców w centrum Katowic. W efekcie przebudowy zwiększy się metraż wysokiej klasy powierzchni biurowej, powstaje też nowa strefa restauracyjna. Fot. Mat. prasowe.

Symbolem nowego Supersamu jest zielona instalacja między poziomem +1 a +4. Konstrukcja ma 22 metry wysokości i 15 metrów szerokości, a całość tworzy 7 tysięcy odpowiednio dobranych gatunków roślin. Jest wyposażona w oszczędny system nawadniający, a rośliny są doświetlane specjalistycznym oświetleniem odżywiającym, wyposażonym w zegar sterujący.

Oprócz walorów estetycznych zielona instalacja ma właściwości zdrowotne – oczyszcza powietrze z toksyn, produkuje tlen. To jedna z największych tego typu konstrukcji na Śląsku. Za projekt przebudowy obiektu odpowiada zespół Konior Studio pod kierunkiem znanego śląskiego architekta Tomasza Koniora. Budynek jest przyjazny środowisku – ma certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Rekomercjalizacja po wyjściu dużej marki

•8 Gemini Park Tarnów. Rozbudowa

Gemini Park Tarnów to jedno z flagowych centrów handlowych w portfolio Gemini Holding. Katalizatorem zmian była globalna decyzja Tesco, o wyjściu całej sieci z Polski. Wprowadzenie do centrum handlowego nowego operatora spożywczego oraz kilku znaczących marek fashion po wyjściu Tesco z Polski to przykład niezwykle udanej rekomercjalizacji. Większość powierzchni, odzyskanej po wyprowadzce poprzedniego najemcy, została przekształcona w największy hipermarket spożywczy sieci Carrefour w Tarnowie z ofertą ok. 22 tys. towarów.

Katalizatorem zmian była globalna decyzja Tesco, o wyjściu całej sieci z Polski. Wprowadzenie do centrum handlowego nowego operatora spożywczego oraz kilku znaczących marek fashion po wyjściu Tesco z Polski to przykład niezwykle udanej rekomercjalizacji. Fot. Mat. prasowe.

W pierwszym kwartale 2022 r. do Gemini Park Tarnów wprowadziły się kolejne topowe marki. Na potrzeby pięciu nowych najemców, w tym: HalfPrice, TKMaxx, PUMA i Homla, dokonano adaptacji ponad 3 tys. mkw. Zmianom w przestrzeni najmu towarzyszą też regularnie prowadzone prace nad udogodnieniami w strefach wspólnych. Wśród istotnych działań zarządcy dla funkcjonowania i komfortu klientów w ostatnich latach należy wyróżnić modernizację strefy food court oraz toalet dla klientów.

Mariaż handlu z rozrywką

•9 Gemini Park Tychy. Rozbudowa

Gemini Park Tychy. Obiekt ze stricte handlowego, przekształcono w nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe. Fot. Mat. prasowe.

Pierwsza tak duża galeria w Tychach uruchomiona została w 2018 r. Powstała w bezpośrednim sąsiedztwie sklepów wielkopowierzchniowych Tesco, Obi i Saturn (obecnie: Media Markt, OBI i Castorama). W galerii otwarto wielkoskalowe kino, nowe sklepy oraz powiększono strefę. Obiekt ze stricte handlowego, przekształcono w nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe.

Galerie z fokusem na rozrywkę

•10 Blue City. Modernizacja i rekomercjalizacja

Całkowita powierzchnia najmu centrum handlowego Blue City, otwartego w 2004 r., wynosi około 70 tys. mkw. Lata 2018-2019 to okres wielkich zmian dla obiektu.

Blue City przeprowadziło spektakularną metamorfozę. Centrum handlowe zainwestowało w przebudowę prawie 22 tys. mkw. powierzchni. Fot. Mat. prasowe.

Podążając za najnowszymi trendami, Blue City przeprowadziło spektakularną metamorfozę. Centrum handlowe zainwestowało w przebudowę prawie 22 tys. mkw. powierzchni, aby na trzech najwyższych poziomach skoncentrować ofertę rozrywkową i gastronomiczną, dostępną dla klientów również w niedziele z ograniczeniami handlu.

Ponowne otwarcia galerii handlowych

•11 Fort Wola. Powrót na rynek po latach

Należące do Mayland Real Estate centrum handlowe Fort Wola funkcjonowało od 2001 do 2017 r, kiedy to podjęto decyzję o jego zamknięciu. Ponowne otwarcie nastąpiło w lutym 2023 r. Fort Wola jest pierwszym obiektem w Polsce, który został wyłączony z użytkowania aż na 8 lat. Dziś to dwupoziomowe centrum handlowe, w którego wnętrzach przewidziano miejsce dla 72 sklepów oraz lokali usługowych.

Należące do Mayland Real Estate centrum handlowe Fort Wola funkcjonowało od 2001 do 2017 r., kiedy to podjęto decyzję o jego zamknięciu. Ponowne otwarcie nastąpiło w lutym 2023 r. Fot. Mat. prasowe.

W „nowym” centrum handlowym Fort Wola zwiększył się udział marek z sektora ekonomicznego. Operatorem spożywczym został Kaufland, a wśród najemców znajdziemy m.in. sklepy sieci: TEDi, Half Price, Dealz, Pepco czy Sinsay.

Strategia najmu szyta na miarę lokalnej społeczności

•12 Galeria Kazimierz. Rekomercjalizacja

Centrum handlowe otwarte w 2005 r. Zostało kupione przez obecnego właściciela - Invesco w 2013 r. Na łącznej powierzchni blisko 40 tys. mkw. funkcjonuje ponad 36 tys. mkw. powierzchni handlowej.

Galeria Kazimierz w Krakowie. Szyta na miarę rekomercjalizacja uzupełniona została o inwestycje w modernizację centrum handlowego. Objęła remont części wspólnych, strefy food court, toalet oraz parkingów. Fot. Mat. prasowe.

Celem rekomercjalizacji było stworzenie wygodnego centrum handlowego, które odpowiada potrzebom mieszkańców. Strategia najmu oparta była i jest nadal na rozwiązaniach szytych na miarę, aby uzyskać jak najlepsze korzyści. Uzupełniona została o inwestycje w modernizację centrum handlowego. Objęła remont części wspólnych, strefy food court, toalet oraz parkingów. Więź z lokalną społecznością budowana była dzięki strategii marketingowej

