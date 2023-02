Ferie i zimowe weekendy na lodowisku przed Westfield Arkadia.

Wspólne wyjście z rodziną lub przyjaciółmi na łyżwy może być świetną rozrywką i opcją na ciekawe spędzenie wolnego, zimowego czasu. W lutym Westfield Arkadia zaprasza na syntetyczne lodowisko, na którym będzie można m.in. poślizgać się, udoskonalić jazdę na łyżwach oraz wziąć udział w specjalnie przygotowanych aktywnościach. Doświadczeni animatorzy z Akademii Hokejowej Legii Warszawa udzielą przydatnych wskazówek dotyczących jazdy i przeprowadzą wiele gier oraz animacji. Będzie można wziąć udział m.in. w wyścigach, sztafecie, zadaniach sprawnościowych czy poznać kroki taneczne na łyżwach. W czasie trwania zajęć z animatorami wstęp na lodowisko oraz wypożyczenie łyżew są bezpłatne.

W drugiej połowie stycznia wszyscy chętni mogli brać udział w animacjach, doskonaleniu jazdy i Hockey Ice Show. W lutym kontynuujemy zabawę, szczególnie z myślą o młodych ludziach, którzy podczas ferii mogą choć na chwilę oderwać się od szkolnych obowiązków. By umilić im ten czas animacje i zajęcia na lodzie odbędą się nie tylko w weekendy, ale także w dni robocze przez całe dwa tygodnie trwania ferii dla województwa mazowieckiego. Zapraszamy zatem na atrakcje od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-15.00 od 13 do 26 lutego i przez cały luty w soboty w godzinach 17.00-19.00 i w niedziele od 13.00 do 15.00 – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.