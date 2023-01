Własnoręcznie stworzone lizaki, ekotorby i mydełka – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na najmłodszych od 30 stycznia do 4 lutego w centrum handlowym NoVa Park.

NoVa Park stawia na ekologię.

Rozwijające warsztaty oraz edukacyjna wystawa „Mniej śmieci, więcej życia” nie tylko zagwarantują dzieciom doskonałą rozrywkę.

Także wyposażą je w cenną wiedzę.

Wraz z początkiem ferii NoVa Park zaprasza najmłodszych do zabawy połączonej z edukacją i ćwiczeniami sensorycznymi. Już w poniedziałek 30 stycznia wystartują pierwsze warsztaty dla dzieci. Angażujące, pełne radości i edukacyjne zajęcia będą odbywały się na poziomie 0, przy windzie panoramicznej od godziny 11.00 do 19.00. Najmłodsi podczas warsztatów pracować będą w grupach, rozpoczynając zabawę o godzinie 11.00, 13.00, 15.00 oraz 17.00, co pozwoli rodzicom wybrać najlepszą dla ich pociech porę dnia.

Tematyka warsztatów będzie zróżnicowana, tak aby każdy znalazł coś dla siebie. Podczas kreatywnych zajęć odnajdą się zarówno dzieci szkolne, jak i kilkulatki. Serię warsztatów zainauguruje 30 stycznia zabawa z tworzeniem lizaków, która pozwoli wybrać dowolne kolory i smaki, by następnie stworzyć z nich własne, niepowtarzalne słodycze. Mali wielbiciele prac plastycznych z pewnością odnajdą się na warsztatach malowania piaskiem, które odbędą się we wtorek 31 stycznia. Natomiast maluchy, które pragną stworzyć unikalną ekotorbę z własnym malunkiem, mogą wybrać się na zajęcia odbywające się 1 lutego i tam poczuć się jak prawdziwi projektanci. Entuzjaści kolorowych i pachnących mydełek koniecznie powinni wybrać się do NoVa Park 2 lutego, bo będą tam na nich czekały niezwykłe warsztaty mydlarskie. Dzień później dzieci będą miały okazję spróbować swoich sił przy tworzeniu i ozdabianiu form z najprawdziwszej czekolady, a 4 lutego, mogą stworzyć niezwykłe, pełne wirujących płatków śnieżne kule.

Świetną i edukacyjną atrakcję będzie stanowiła interaktywna wystawa „Mniej śmieci, więcej życia”, którą będzie można zwiedzać codziennie. Wstęp na nią będzie bezpłatny, a wejścia będą miały miejsce co godzinę - pierwsze o 11.00, a ostatnie o 18.00. Wystawa ta w bardzo atrakcyjnej formie przekaże dzieciom ogrom wiedzy na temat ekologii. Najmłodsi będą mieli szansę, by zostać projektantami w pracowni ekologicznej mody, zagrać w ogromną grę planszową czy też zobaczyć wielką, podświetlaną kulę ziemską. Nie zabraknie również treningu celnego wrzucania śmieci do kosza, spróbowania swoich sił w roli operatora koparki i tworzenia ekologicznego dzieła sztuki na tablicy magnetycznej.

Moc atrakcji przygotowanych na czas ferii w NoVa Park udowadnia, że dni wolne w mieście nie tylko nie muszą być nudne, ale mogą zapewnić najmłodszym niesamowite wrażenia. Zaplanowane rozrywki nie tylko zaangażują dzieci i pozwolą im spędzić czas na fantastycznej zabawie, ale również dostarczą maluchom nowej dawki wiedzy i umiejętności. Zaplanowane warsztaty i interaktywne zabawy sprawią, że dzieci wrócą do domu bogatsze o nowe doświadczenia i pełne pozytywnych wrażeń.

