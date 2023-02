Nadchodząca ostatnia tura ferii zimowych, która obejmie województwo mazowieckie, stała się okazją do przygotowania ciekawego harmonogramu aktywności w warszawskiej Galerii Młociny.

Galeria Młociny nieustannie rozwija swoją ofertę sklepów i lokali usługowych, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie.

Warszawskie centrum handlowe zaskakuje także szeregiem niecodziennych akcji, spotkań i warsztatów, zapewniając swoim klientom zróżnicowane doświadczenia.

Wśród atrakcji na ferie zimowe są m.in. zajęcia sportowe, bilety dla kinomanów oraz wydarzenia kulturalne w Hali Hutnik – koncerty, gry, potańcówki.

Efektem współpracy z bielańskim sportowym Klubem Hutnik są bezpłatne treningi na terenie Galerii, które w czasie ferii będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 18:00. Poniedziałki będą dniami piłki nożnej, wtorki – koszykówki. Na środę zaplanowano zajęcia z zumby dla najmłodszych. Czwartki poświęcone będą treningom lekkoatletycznym oraz ogólnorozwojowym pod okiem samego Adriana Błockiego – wielokrotnego mistrza Polski i olimpijczyka w chodzie na 50 kilometrów. Piątki to okazja na trening gry w tenisa. Ponadto, do końca lutego można korzystać z lodowiska przed budynkiem Galerii. Po okazaniu paragonów za zakupy z dnia bieżącego za min. 30 zł wstęp jest bezpłatny, a jednorazowy bilet kosztuje zaledwie 8 zł.

Kolejną atrakcją, która czeka na odwiedzających Galerię w czasie ferii jest Filmowy początek tygodnia. W ramach akcji w każdy poniedziałek, wtorek oraz środę, w okresie od 6 lutego do 1 marca można uzyskać bilety do Multikina w zamian za paragony. Można je zdobyć za zakupy na kwotę 100 zł. Na każdego użytkownika przypadają maksymalnie 2 wejściówki. Szczegółowe informacje dostępne są w aplikacji Kupujesz i Masz, na stronie internetowej Galerii i w Info Punkcie (znajdującym się na parterze). Multikino znajdujące się na +2 piętrze budynku to nowoczesny kompleks sieci z wygodnymi, rozkładanymi fotelami, które znacznie podnoszą komfort filmowych seansów.

Nowa odsłona Hali Hutnik to teraz nie tylko bogata oferta kuchni z różnych stron świata. To także miejsce rozrywki – automaty do gier oraz jedyne w tej części miasta stoły do shuffleboard, a także miejsce kulturalnych wydarzeń na scenie. W czwartki o godzinie 20:00 organizowany jest Pub Quiz w strefie food court przy Nalewaku, a w co drugą niedzielę miesiąca można wziąć udział w turniejach gier planszowych (najbliższy 19 lutego). W każdy piątek odbywają się muzyczne wydarzenia Hutnik Music Lounge, czyli recital Piano Live i koncert artysty. 12 oraz 26 lutego odbędą się z kolei potańcówki dla wszystkich pod hasłem Tanecznie, kolorowo, wielopokoleniowo.

Oferta Galerii Młociny jest bardzo urozmaicona i może skorzystać z niej każdy, kto w czasie ferii zimowych nie planuje wyjazdu z miasta. Dzięki szerokiej gamie atrakcji każdy znajdzie coś dla siebie.

