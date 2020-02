Ferio Wawer podsumowuje rok

Ubiegły rok potwierdził mocną pozycję Ferio Wawer na warszawskiej mapie handlowej. Swoje umowy przedłużyły tam dotąd marki H&M, Carry, Rossmann, Diverse, Świąt Książki, TUI, Grycan, Stara Mydlarnia, a z punktów usługowych – kantor i myjnia. 2020 rok przyniesie także nowe otwarcia, w tym długo oczekiwany „Czas na Herbatę”, który oferuje wysokiej jakości herbaty z całego świata, kawy i akcesoria dla koneserów gorących napojów.

– W ubiegłym roku Ferio Wawer zanotowało 3-procentowy wzrost dziennej odwiedzalności w porównaniu do wyników z 2018. Warszawski rynek dużych centrów jest już tak nasycony, że na znaczeniu zyskują aktualnie mniejsze obiekty. Klienci galerii to przede wszystkim młode rodziny z dziećmi, które w przeważającej większości mieszkają w Wawrze i w związku z tym doceniają starannie dobrany miks najemców, dzięki któremu mogą zrobić kompleksowe zakupy bez konieczności podróżowania do centrum miasta. Oprócz tego na markę Ferio Wawer mocno pracuje unikalny, zabytkowy charakter tego obiektu, który został zrealizowany w dawnych wnętrzach Fabryki Wyrobów Metalowych z początku XX wieku – mówi Weronika Kuna, Konsultant w Dziale Powierzchni Handlowych, JLL

Ferio Wawer oferuje 12 000 mkw. powierzchni, na której działa 40 sklepów, punktów usługowych i restauracji. Wśród najemców znajduje się także, m.in. CCC, perfumeria Douglas, RTV Euro AGD, Pepco, Stacja Wawer, Gatta, Venezia i Unisono.