Festiwal solidarności, czyli Biedronka dla Dobra Wspólnego

Biedronka dla Dobra Wspólnego – pod takim hasłem sieć wystąpiła w tym roku na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, którego partnerem była już po raz 13.

O tym, jak biznes może łączyć wokół idei dla dobra wspólnego przedstawiciele organizacji pomocowych rozmawiali w trakcie organizowanego przez Biedronkę panelu dyskusyjnego.

W Karpaczu odbyła się również premiera Raportu zrównoważonego rozwoju sieci za 2021 rok.

Biedronka jest jedyną firmą, będącą kluczowym partnerem trzech największych organizacji pomocowych – Caritas, WOŚP i Szlachetnej Paczki, dzięki czemu pomoc trafia do najbardziej wrażliwych grup społecznych. 2/3 Polaków kojarzy Biedronkę też ze wsparciem dla Ukrainy, w które firma zaangażowała się od pierwszych godzin wojny.



Ostatni rok pokazał, że mimo słabnących więzi społecznych, wciąż mamy silną potrzebę altruistycznego pomagania. Biedronka jest agregatorem tej pomocy, tworząc ze swoich placówek przestrzeń społecznego zaangażowania dla dobra wspólnego. Ale pomaganie nie może być jednorazowym zrywem, to prawdziwy maraton, wymagający odpowiedniego przygotowania i przemyślanej strategii. Tylko działając w sposób metodyczny i kompleksowy, współpracując z organizacjami z największym doświadczeniem, jesteśmy w stanie zaprosić do tej koalicji dobra swoich klientów i wspólnie stworzyć festiwal solidarności.

Najważniejsze aspekty pomocowej działalności największej sieci handlowej w Polsce uczestnicy Forum Ekonomicznego w Karpaczu mogli zobaczyć w specjalnej Strefie Biedronki. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa produktów, które pomagają, takich jak: Biedronkowe czapki z logo WOŚP, produkty z linii Magnetic oznaczone logo Szlachetnej Paczki, znicze Caritas Polska,

książki towarzyszące akcji „Gang Swojaków”.



Kolejka chętnych ustawiła się też w punkcie zorganizowanym przez Fundację Biedronki, w którym można było wziąć udział w symulacji starości i zobaczyć z jakimi wyzwaniami na co dzień borykają się osoby starsze.



Biedronka udziela wsparcia Ukrainie od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji i o skali tej pomocy również rozmawiano w Karpaczu. Do tej pory sieć handlowa razem z Fundacją Biedronki i Grupą Jeronimo Martins przeznaczyły łącznie na ten cel ponad 54 miliony złotych. Wartość produktów przekazanych przez sieć Biedronka dla ludności ukraińskiej wyniosła 5 mln złotych. Dodatkowo klienci Biedronki w trakcie codziennych zakupów przekazali 8 mln złotych, które zasiliły 8 polskich organizacji pomocowych. Dzięki hojności klientów możliwe było również przekazanie ponad 650 ton żywności i produktów higienicznych do Banków Żywności oraz Caritas, które rozdysponowały je wśród najbardziej potrzebujących migrantów wojennych. W najbliższym czasie akcje pomocowe w ramach „Wsparcia dla Ukrainy” będą kontynuowane w innej formie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl