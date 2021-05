Fielmann otwiera czwarty salon w stolicy

Zarówno w nowym butiku, jak i w pozostałych butikach optycznych Fielmann, każdy klient może skorzystać z bezpłatnego badania wzroku. Specjaliści służą pomocą w doborze najlepszych soczewek korekcyjnych oraz zapewniają fachową konsultację na podstawie przeprowadzonego badania. Ponadto można skorzystać z ich wsparcia w dobraniu opraw odpowiednich do kształtu i rysów twarzy, fryzury i indywidualnych preferencji.

- Bardzo cieszymy się, że możemy zaoferować nasze produkty i usługi w jednym z najpopularniejszych miejsc na mapie Warszawy - Galerii Mokotów. To tu moda przeplata się z designem, a miłośnicy trendów poszukują inspiracji. Nic więc dziwnego, że Galeria Mokotów jest idealnym miejscem dla marki Fielmann, która od lat podąża za tym co modne i nowoczesne. To otwarcie tylko umacnia naszą pozycję na rynku. Na dodatek jest to już czwarty salon Fielmann w stolicy, a wszystko to udało się nam osiągnąć w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy - mówi Dariusz Sądowski, Dyrektor Generalny.

Pomimo pandemii ostatni rok jest niezwykle owocny dla sieci Fielmann. Nieustannie inwestując w swoją strategię rozwoju, niemiecka marka otworzyła swoje butiki w największych miastach Polski. Obecnie firma posiada 29 salonów, w tym nowo otwarty butik w Galerii Mokotów, a także nowy sklep internetowy Fielmann, gdzie klienci mogą kupić okulary przeciwsłoneczne i soczewki kontaktowe.

W 2019 roku firma Fielmann sprzedała ponad 130 tys. par okularów i wygenerowała roczny obrót w wysokości 13,4 mln euro. Główną wartością firmy jest jej kadra – w tym momencie w Polsce Fielmann zatrudnia ponad 350 pracowników, wspiera ich rozwój zawodowy, oferując pakiety szkoleń na każdym etapie kariery. Na czas lockdownuFielmann zagwarantował pracę wszystkim pracownikom na takich samych warunkach jak przed kryzysem.