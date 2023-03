W oczekiwaniu na nadchodzącą wiosnę, marka Outhorn prezentuje kolekcję fitness "Find Your Balance".

Hasło przewodnie "Find Your Balance" motywuje do odnalezienia równowagi w życiu codziennym poprzez wprowadzenie aktywności sprawiających przyjemność.

Jest to kolekcja fitness i jednocześnie idealna baza codziennych stylizacji w jednym

"Find your balance" to kolekcja zaprojektowana tak, by minimalistyczny set sprawdził się nie tylko jako strój na trening, ale też baza do wielu stylizacji na co dzień. Nie ma tutaj znaczenia rozmiar, czy kształt sylwetki, bo jak podkreśla marka „każde ciało zasługuje na szacunek i ubrania, w których poczuje się wyjątkowo”.

"Find your balance" . Fot. Mat. pras.

W ofercie marki Outhorn znajdują się sportowe topy, T-shirty, a także spodenki i legginsy uszyte z szybkoschnących i elastycznych tkanin, umożliwiających swobodne wykonywanie dynamicznych ruchów. Proste kroje ubrań i pastelowe kolory sprawdzą się również w lifestylowych lookach.

W połączeniu z płaszczem lub bomberką i sneakersami, stanowią świetny miejski set w stylu athleasure. Męskie bluzy z miękkiej dzianiny i dopasowane koszulki w jednolitych kolorze doskonale sprawdzą się podczas treningu, przy okazji będąc świetną opcją off-duty lub na wypady za miasto ze znajomymi.

"Find your balance" . Fot. Mat. pras.

Kolekcja dostępna w salonachi na stronie internetowej sieci.

