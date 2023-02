Idealna stylówka z nową kolekcją ubrań sieci House w tym sezonie nie pozwala zdać się tylko na modowe przeznaczenie. Find your denim way z nową kolekcją House!

Idealna stylówka? Dobrana do humoru czy planu dnia, a może dopasowana tak w punkt, że wydaje się zapisana konkretnej osobie w gwiazdach?

Może być oparta na mocnych shape’ach, modnych detalach i kolorach.

Może powstać z miksu mini, gorsetów, spodni cargo, oversize’owych koszul i bluz, które zwracają uwagę jeansowymi detalami.

Minęło trochę czasu, odkąd najsłynniejsze pary znane z popkultury pojawiały się ubrane od stóp do głów w jeans. Nie zmieniło się jednak jedno – nie trzeba patrzeć w gwiazdy, by wiedzieć, że total denim look to jeden z najważniejszych trendów sezonu. Nowa kolekcja House pełna jest produktów, które umożliwią jego stworzenie.

Nowa kolekcja House.

Koszule, kurtki, denimowy gorset. Spodnie cargo z widocznymi kieszeniami, wide legi i flare’y – popularne już kolejny sezon. Tegoroczna kolekcja to także mocne bluzy z denimowymi motywami. Stylizowane napisy, surowe wykończenia, a wszystko utrzymane w tonacji błękitu i masełka.

Czy denim = basic? Najnowsza kolekcja House to dowód na to, że może on wpisywać się w najmocniejsze trendy sezonu, ale i stać się podstawą szafy. Zaprojektowana z myślą o generacji Z daje pełnię możliwości w zakresie budowania stylówek.

Stylówka z House.

Tworząc kolekcję denimową chcieliśmy odpowiedzieć na potrzeby naszej grupy docelowej. „Zetki” ubierają się nie stosownie do okazji, ale do swojego nastroju i ich potrzeb danego dnia. Nasze produkty to odpowiedź na te dni, w których mamy ochotę na topowe mini i crop topy, ale i momenty, w których czujemy, że spodnie cargo to dla nas najlepszy wybór – tak o denimowej kolekcji House opowiada Alicja Małejki, Koordynator ds. marketingu.

Nowa kolekcja House.

Wykonana przez wewnętrzny zespół marki sesja zrealizowana została w studyjnym otoczeniu. Nie bez powodu – prosty set-up pozwala na wydobycie wszystkich cech denimu. Wyraża charakter produktu. Dokładnie tak jak denim pozwala na wyrażenie siebie.

