Firma kosmetyczna Revlon ogłosiła upadłość

Revlon to znany producent kosmetyków, m.in. lakierów do paznokci i szminek.

Ograniczenia w łańcuchu dostaw wpędziły Revlon w kłopoty, przez które firma traci zdolność do obsługi odbudowanego po pandemii popytu.

Na koniec marca Revlon miał dług długoterminowy w wysokości 3,31 miliarda dolarów.

Popyt na produkty do makijażu odbił się w ostatnich miesiącach, jednak firma Revlon, która borykała się z silną konkurencją ze strony firm z branży cyfrowej, napotkała na ograniczenia w łańcuchu dostaw, które szkodzą jej zdolności do obsługi popytu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

We wniosku o upadłość (z jednoczesną ochroną przed roszczeniami wierzycieli) Revlon poinformował, że zakłócenia w łańcuchu dostaw, które miały miejsce wiosną, doprowadziły do zwiększonej konkurencji w walce o składniki używane do produkcji - podał Reuters.