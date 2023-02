Miraculum pozyskuje nowe kontrakty zagraniczne. Firma wchodzi do sieci drogeryjno-aptecznej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Firma Miraculum w styczniu 2023 roku wygenerowała niemal 4 mln zł przychodów.

To o 7 proc. mniej w porównaniu do stycznia 2022, kiedy to wyniosły one 4,3 mln zł.

W minionym miesiącu spółka kontynuowała sprzedaż do stałych klientów oraz poszerzyła partnerstwa zagraniczne.

Wynik w styczniu 2023 r., choć nieco niższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej, jest satysfakcjonujący i nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Dużym sukcesem działu eksportu w styczniu 2023 r. była realizacja pierwszej sprzedaży dla nowego partnera ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Produkty spółki już niebawem będą dostępne w jednej sieci drogeryjno-aptecznej w tym kraju. To kolejny etap budowania obecności i świadomości marek Miraculum w krajach Zatoki Perskiej.

Równolegle, w trwają prace końcowe w zakresie przygotowania produkcji dwóch znaczących zamówień o wartości 300 tys. USD oraz 220 tys. USD. Realizacja dostaw jest przewidziana jest na I i II kwartał 2023 r.

Miraculum to notowana na GPW polska spółka kosmetyczna. Istnieje na rynku od 1924 roku. Jej działalność koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, wyrobów perfumeryjnych, preparatów do depilacji oraz kosmetyków do makijażu. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.

