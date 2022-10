Po Słowacji i Węgrzech, Szwecja to już trzeci rynek w 2022, na którym Vinted zaczyna swoją działalność.

Szwecja to już trzeci rynek w 2022, na którym Vinted zaczyna swoją działalność.

Vinted.se od początku będzie połączona z polską platformą i jej społecznością liczącą ponad 7,5 mln zarejestrowanych użytkowników.

Vinted liczy obecnie ponad 75 milionów zarejestrowanych użytkowników w Europie i Ameryce Północnej i jest obecna na 18 rynkach.

W ubiegłym tygodniu Vinted, wiodąca w Europie platforma C2C dedykowana modzie z drugiej ręki, weszła na rynek szwedzki, inicjując tym samym swoją obecność w Skandynawii. To część szerszej strategii firmy, która ma na celu zarówno budowanie wartości na istniejących rynkach, jak i ekspansję na nowe, co umożliwi większej liczbie osób czerpanie korzyści z kupowania rzeczy z drugiego obiegu.

Wejście Vinted na rynek szwedzki to następstwo udanej premiery marki na Słowacji i Węgrzech, która miała miejsce w tym roku. Według raportu Läget i handeln firmy Svensk Handel obroty na szwedzkim rynku wtórnym mają w najbliższych latach wzrosnąć o co najmniej 1,5 mld SEK rocznie. Ponadto dwie trzecie szwedzkiej populacji kupiło w 2020 r. co najmniej jeden używany przedmiot.

Społeczność szwedzka, podobnie jak na Słowacji i na Węgrzech, od początku będzie połączona z polską, która liczy obecnie ponad 7,5 mln zarejestrowanych użytkowników. Łącząc Polskę z tym nowym rynkiem, Vinted oferuje możliwość poszerzenia możliwości sprzedaży i zakupów. Obecnie platforma Vinted liczy w sumie ponad 75 milionów zarejestrowanych członków w Europie i Ameryce Północnej i jest obecna na 18 rynkach.

Vinted jest elementem rosnącej popularności e-commerce i produktów używanych, a także potwierdzeniem korzyści płynących z używania platform typu C2C (client to client); m.in. finansowych - umożliwia zarobienie dodatkowej gotówki lub generowanie oszczędności na zakupie markowych produktów, a także sprzyja odpowiedzialnej modzie poprzez dłuższe utrzymywanie produktów w obiegu. Badania sugerują, że w Szwecji obrót towarami sprzedawanymi w sklepach z drugiej ręki ma wzrosnąć o co najmniej 1,5 miliarda SEK rocznie w nadchodzących latach, a dwie trzecie szwedzkiej populacji w 2020 roku kupiło jedną lub więcej używanych rzeczy.

Chcąc zrealizować naszą misją i sprawić, by rzeczy z drugiego obiegu stały się pierwszym wyborem na całym świecie, skupiliśmy się na angażowaniu coraz większej liczby osób w Europie, dzięki atrakcyjnej propozycji zerowych opłat od sprzedawców i świetnemu produktowi - powiedział Adam Jay, CEO Vinted.

- Ta misja jest ambitna i wymaga szybkiej ekspansji, a także ciągłej ewolucji produktów i usług, aby pokazać, że używane rzeczy są naprawdę lepsze niż nowe, i zapewnić naszym członkom możliwość kontynuowania wymiany handlowej w bezpieczny i prosty sposób. Wejście do Skandynawii wraz z premierą w Szwecji jest ekscytującym kamieniem milowym. Wedle naszych obserwacji Szwedzi są zaznajomieni z nowymi technologiami i zainteresowani gospodarką cyrkularną. Jesteśmy przekonani, że korzyści i wygoda Vinted zostaną docenione i odniosą wielki sukces - dodał Adam Jay.

Aplikację Vinted można bezpłatnie pobrać i sprzedawać na niej rzeczy z drugiej ręki w komfortowy sposób. Za każdą transakcję dokonaną na platformie Vinted naliczana jest opłata za ochronę kupującego, która zapewnia bezpieczne, szyfrowane płatności, obsługę klienta i uprawnia kupujących do zasad zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy przedmiot nie dotrze, jest uszkodzony w transporcie lub jest znacząco niezgodny z opisem.





Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl