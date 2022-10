Siedem klubów fitness działających w Łodzi i Bełchatowie pod marką Fit Forma dołączyło do znanej sieci klubów fitness Well Fitness, należącej do Medicover.

Medicover ogłosił przejęcie sieci klubów Fit Forma w listopadzie 2021 r. Była to kolejna inwestycja lidera opieki medycznej w obszar sportowy w woj. łódzkim.

Od października tego roku, Fit Forma przechodzi rebranding i zaczyna funkcjonować pod marką Well Fitness.

Wcześniej taką drogę przeszło 20 klubów Fitness World, kupionych przez Medicover w grudniu 2020 r. Medicover łącznie posiada 106 klubów fitness i siłowni, z czego aż 16 zlokalizowanych jest na terenie województwa łódzkiego. Poza klubami Well Fitness (dawniej: Fit Forma) Medicover jest właścicielem w Łodzi: • trzech klubów Calypso Fitness – Brama Miasta, Ogrody Geyera, i Imagine – prowadzonych w systemie franczyzowym, • trzech klubów Just GYM (ul. Rembielińskiego, ul. Rewolucji 1905 r., ul. Juliana Tuwima), • klubu McFIT (ul. Piotrkowska 165/169). Łącznie pod marką Well Fitness funkcjonuje 27 klubów, zlokalizowanych w południowo-zachodniej i środkowej części Polski, m.in. we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Katowicach i Bytomiu, a od 1 października także w Łodzi i Bełchatowie. Marka powstała w 2021 roku, w momencie przejęcia przez Medicover klubów sieci Fitness World. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

