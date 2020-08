Fitness nie odzyskał jeszcze w pełni formy

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 17 sie 2020 16:33

Jednym z warunków nowej normalności jest zmniejszenie liczby osób przebywających w jednej lokalizacji jednocześnie. Dlatego ciężko mówić o pełnym odzyskaniu formy przez branżę fitness. - W naszym przypadku jest równie trudno, jeśli chodzi o powrót klientów. Dziś to ok. 50-60 proc. tego, co było – mówi Tomasz Napiórkowski, dyrektor sprzedaży i rozwoju w Orangetheory Fitness.