Fitness wychodzi na ulice. Ponowny lockdown dobije branżę

Fitness jest jedną z gałęzi gospodarki, która najbardziej ucierpiała z powodu wprowadzonego lockdownu. - Jesień to potencjalnie najlepszy okres na próbę odrobienia strat wiosennych. W naszym sektorze pracuje ok. 150 tys. ludzi. Zamknięcie klubów, choćby na dwa tygodnie doprowadzi je do bankructwa - alarmuje Tomasz Napiórkowski, założyciel Polskiej Federacji Fitness, organizacji, która w sobotę 17. października organizuje na Placu Zamkowym w Warszawie protest branżowy.

Jednym z najbardziej dotkliwych skutków ponownego lockdownu tego segmentu rynku jest m.in. negatywny rating ze strony banków i firm leasingowych.

– Już teraz PKO i inne banki zapowiedziały brak możliwości przedłużania umów kredytowych dla klientów z branży fitness. Wzięcie nowego kredytu jest niemożliwe - tłumaczy Tomasz Napiórkowski, założyciel Polskiej Federacji Fitness.

Kluby fitness są w zdecydowanej większości ogromnie zadłużone. - Pogorszenie ich sytuacji finansowej doprowadzi do braku możliwości obsługi kredytu, czy leasingu. To rodzi problemy również dla banków i firm leasingowych. Skala tych zobowiązań to co najmniej kilkaset milionów złotych - wylicza prezes Napiórkowski.

Zapaść rynku nieruchomości

Ponowne zamknięcie klubów fitness to także problemy dla branży nieruchomości - 95 proc. klubów korzysta z lokali wynajmowanych.

- Kluby fitness, które skorzystały z tarczy antykryzysowej pozbawia się szansy na spłatę zobowiązań. To stracone kilka miliardów dla budżetu, ponieważ zamiast odrobić straty i spłacić część subwencji, kluby i firmy dystrybucyjne zbankrutują - wyjaśnia Tomasz Napiórkowski.





Post sieci McFIT na facebooku

Zamknięcie lokali wywołuje także negatywne skutki dla wszystkich firm je obsługujących. Nie chodzi tylko o handel i usługi, ale także o małe, polskie przedsiębiorstwa produkujące odzież i akcesoria sportowe, urządzenia sportowe czy też oprogramowanie do zarządzania klubami.

- Nawet jeśli zamknięcie klubów będzie tylko kilkutygodniowe to niepewność inwestycyjna potrwa dłużej. Oznacza to brak obrotów dla tych firm. Dlatego tak ważne jest, aby nie wykonywać tak radykalnych działań, jak zamykanie klubów i basenów. Trzeba starać się wspierać powoli powracających klubowiczów i budować pozytywny obraz przyszłości - uważa Tomasz Napiórkowski.

Fitness ma lepszy reżim niż kościoły

Prezes podkreśla, że nigdy nie stwierdzono, aby siłownie były ogniskiem zakażeń. Wprowadzony reżim sanitarny w klubach fitness jest na wyższym poziomie niż w galeriach, sklepach czy kościołach.

