Sklep z najwyższą jakością kaw i herbat Five o’clock dołączył do grona najemców Centrum Handlowego Ferio Konin.

Five o’clock dołączył do grona najemców Centrum Handlowego Ferio Konin 23 września 2022 roku.

Zarządca centrum, firma Multi Poland podpisała umowę na najem lokalu o powierzchni niemal 60 mkw., wzbogacając ofertę Ferio Konin.

Ferio Konin rozpoczęło jesienny sezon w najlepszym stylu: otwierając w pierwszym dniu jesieni salon kawy i herbaty Five o’clock. To pierwszy sklep tej marki w regionie.

Stale wzbogacamy ofertę naszego centrum, w ostatnim czasie silnie rozwijając sektor gastronomiczny i restauracyjny. W pierwszej połowie roku do grona najemców dołączył Kebab Arianos, teraz Five o’clock, a przed nami otwarcie konceptu Pizza Hut – mówi Henryk Grabowski z Multi, dyrektor CH Ferio Konin.

Five o’clock to nieustannie rozwijająca się polska sieć sklepów własnych z najwyższej jakości herbatą i kawą, delikatesami i akcesoriami. W CH Ferio Konin na niemal sześćdziesięciu metrach powierzchni lokalu klienci spotkają się z zespołem specjalistów, którzy krok po kroku wprowadzą ich w niezwykły świat pełen aromatów, bogatych smaków i cudownych zapachów. W salonie znajdą się także oferty sezonowe, dopasowane do bieżącej pory roku oraz zestawy upominkowe. Five o’clock to doskonałe uzupełnienie oferty Ferio Konin, największego centrum handlowego w regionie, które może szczycić się nie tylko szerokim catchmentem (niemal 400 tysięcy osób), ale także doskonałą lokalizacją w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady Warszawa-Berlin.

