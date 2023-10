W Galerii Warmińskiej rozszedł się aromat herbat od Five o'Clock. Klienci olsztyńskiej galerii mogą cieszyć się nowym sklepie.

Czas na herbatę w Olsztynie.

Ekspert w świecie herbat, sieć Five o'clock, uruchomił nowy sklep w Galerii Warmińskiej.

Ogromny wybór różnego rodzaju kaw oraz herbat od Five o'clock jest już dostępny dla klientów Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Akcesoria do przyrządzania naparów oraz mini kawiarnia czekają przybrane jesiennymi ozdobami.

Galeria Warmińska w Olsztynie architekturą nawiązuje do tradycyjnego warmińskiego budownictwa. Centrum handlowe ma 170 sklepów, kino, kawiarnie, restauracje, klub fitness, salon zabaw dla dzieci, a nawet amfiteatr.

W Galerii Warmińskiej strefa gastronomiczna znajduje się na poziomie 1. Można tu wybierać spośród dań kuchni azjatyckiej w punktach Asia Hung i Express Oriental, szybkich, sprawdzonych dań KFC oraz McDonalds, jak również znanej marki NordFish, Olimp czy Pizza Hut Express. Propozycję kulinarną uzupełniają także Pasibus, Solinica&Wałek oraz japońskie specjalności w Sushi KO i Sushi Royal.

Five o’clock to nieustannie rozwijająca się polska sieć sklepów własnych z najwyższej jakości herbatą i kawą, delikatesami i akcesoriami. świat pełen aromatów, bogatych smaków i cudownych zapachów. W salonie znajdą się także oferty sezonowe, dopasowane do bieżącej pory roku oraz zestawy upominkowe.

