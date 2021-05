Flagowy GUESS w gdyńskiej Rivierze

W gdyńskim CH Riviera GUESS otwiera swój flagowy sklep powiększony do 465 mkw. Wnętrza powstała według najnowszego konceptu sklepów GUESS, inspirowanego abstrakcją i sztuką spacjalizmu, wprowadzanego na początku 2019 r.

Nowy wystrój sklepu, dostępny od 4 maja 2021 r., jest efektowną grą geometrycznych akcentów, tytanowych detali i minimalistycznych mebli. To świeże i klimatyczne tło dla szerokiej gamy kolekcji GUESS: dżinsowych oraz sezonowych stylizacji.

Kluczowym elementem sklepu jest powiększona sekcja „Denim Destination”. Podświetlany LED „Denim is our world”, centralnie umieszczony stół i podświetlane panele z informacją o fasonach pomogą klientom znaleźć idealny model dżinsów. Strefa z akcesoriami GUESS również zyskała nowe oblicze wraz z dodatkową powierzchnią do ekspozycji produktów oraz ponadczasowych zdjęć wizerunkowych.

Zlokalizowane w centrum Gdyni, w pobliżu największych atrakcji turystycznych miasta i jednego z najważniejszych portów morskich w Polsce, Centrum Handlowe Riviera jest wyjątkowym miejscem na zakupy i czas wolny. Kompleks oferujący wiele atrakcji dla klientów takich jak strefa gastronomiczna, zadaszona strefa rekreacyjno-rozrywkowa i kinowy multipleks jest doskonałą lokalizacją dla sklepu GUESS.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy zaprezentować nowy koncept sklepu GUESS w Centrum Handlowym Riviera. W ciągu ostatnich kilku lat byliśmy świadkami ogromnego rozwoju naszej marki

w Polsce, a modernizacja i ponowne otwarcie sklepu w Gdyni potwierdza ciągły sukces: zarówno naszych kolekcji, jak i ogólnokrajowej ekspansji - mówi dyrektor kreatywny GUESS Paul Marciano.

Obecnie portfolio detaliczne GUESS w Polsce obejmuje 36 sklepów firmowych, 5 sklepów Marciano GUESS, jeden sklep licencjonowany i 22 outlety.