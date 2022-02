Flagowy salon Medicine już wiosną w Atrium Copernicus w Toruniu

Otwarcie odświeżonego sklepu zaplanowano na wiosnę.

Jedyny salon Medicine w Toruniu, znajdujący się w Atrium Copernicus.

Lokal znajduje się w sąsiedztwie salonu H&M, obok restauracji KFC.

– Cieszymy się, że najemcy, którzy działają w centrum od dłuższego czasu, dostrzegają potrzebę przedstawienia swojej oferty w inny, nowoczesny sposób. Do tego grona należy Medicine. W Atrium Copernicus do dyspozycji klientów przeznaczono 650 mkw. powierzchni – to przede wszystkim większy komfort robienia zakupów - mówi Ewa Machowska-Górna, dyrektor Atrium Copernicus.

Sklep będzie dysponować szerszym niż dotychczas asortymentem. W ofercie, obok stałej linii ubrań basic, pojawią się wszystkie nowe kolekcje, a także stylowe dodatki i akcesoria dla kobiet oraz mężczyzn.

- Prace remontowe w lokalu trwają. Pracujemy nad funkcjonalnym rozplanowaniem powierzchni i uatrakcyjnieniem jej wyglądu. Chcemy, aby po metamorfozie sklep był jednym z topowych lokali naszej marki w Polsce, z ciekawą aranżacją wnętrz. – mówi Michał Grzybek, koordynator ds. budowlanych Brandbq.

Medicine stawia na twórcze podejście do mody. To polska marka modowa, która powstała w 2013 roku i zastąpiła poprzedniczkę – markę Reporter. Firma oferuje oryginalne, elektryzujące i wzorzyste ubrania, projektowane we współpracy z młodymi artystami, którzy tworzą unikalne, limitowane kolekcje.