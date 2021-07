Focus Mall Zielona Góra z kompletem marek LPP

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 23 lip 2021 11:33

Oferta spółki LPP w zielonogórskim Focus Mall znowu będzie kompletna – już pod koniec sierpnia do salonów Cropp, MOHITO, Reserved i Sinsay dołączy salon House, który wraca do Focus Mall po dłuższej nieobecności. Z kolei marka MOHITO, wraz z przedłużeniem umowy, przeniesie się do dwukrotnie większego lokalu.