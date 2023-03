Największy food hall w Wielkopolsce - Food Fyrtel - w pierwszych miesiącach działalności przyciągnął ponad 200 tysięcy klientów.

Imponujący wynik biznesowy Food Fyrtla świadczy o ogromnym sukcesie tego wyjątkowego konceptu gastronomicznego w Posnanii.

Food Fyrtel jest zaaranżowany w formie food hallu.

Jest otwarty przez cały rok, 7 dni w tygodniu.

Food Fyrtel to nie tylko jedzenie, ale również atrakcyjne wydarzenia zaprojektowane zgodnie z ideą #Food #People #Fun.

Utworzenie Food Fyrtla było odpowiedzią na potrzeby poznaniaków i mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Według raportu GfK z badań przeprowadzonych na zlecenie Posnanii w 2021 roku blisko połowa ankietowanych jako motywację do częstszych wizyt w Posnanii wskazywała większą i bardziej zróżnicowaną ofertę restauracji, barów i kawiarni. Zmieniające się trendy i oczekiwania klientów były podstawową motywacją do stworzenia w Posnanii kolejnej nowoczesnej i atrakcyjnej dla konsumentów strefy gastronomicznej – tłumaczy Marek Ćwiek – dyrektor Posnanii.

Food Fyrtel jest zaaranżowany w formie food hallu i otwarty przez cały rok, 7 dni w tygodniu. To między innymi z uwagi na swoją dostępność jest jedynym tego rodzaju miejscem w całej Wielkopolsce. W strefie znajduje się aż 18 punktów gastronomicznych, które serwują dania kuchni z całego świata. Zgodnie z ideą food hallu oferowane jedzenie jest proste i wywodzi się głównie z kultury ulicznej, do czego spójnie nawiązuje również sama nazwa Food Fyrtel.

Ogromnym atutem Food Fyrtla jest wyjątkowo atrakcyjna lokalizacja. Posnania znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nowo powstających osiedli mieszkaniowych na poznańskich Ratajach, na których docelowo zamieszka około 140 tysięcy osób. Dodatkowo w odległości 800 metrów zlokalizowany jest Campus Politechniki Poznańskiej dla 21 tysięcy studentów. Ogromnie ważny jest również komfort dojazdu do Food Fyrtla. Klienci zmotoryzowani mają do dyspozycji wygodny i bezpłatny parking. W okolicy Posnani nie brakuje infrastruktury rowerowej i przystanków komunikacji miejskiej. Obok Posnanii znajduje się dworzec autobusowy, który obsługuje także połączenia podmiejskie i regionalne.

Food Frytel w Posnanii. Fot. Mat. pras.

Food Fyrtel to nie tylko jedzenie, ale również atrakcyjne wydarzenia zaprojektowane zgodnie z ideą #Food #People #Fun. Piękne wnętrza w industrialnym klimacie, niezobowiązująca atmosfera, pyszne jedzenie i szereg wydarzeń towarzyszących to elementy, które sprawiają, że Food Fyrtel to idealne miejsce do spędzania wolnego czasu dla klientów z różnych grup docelowych. W poniedziałki odbywa się PUB QUIZ, wtorek to czas wydarzeń sportowych, w środy jedzenie umila DJ SET, czwartki to czas na karaoke, a piątek to tematyczne imprezy z DJ’em. Sobota jest okazją do posłuchania muzyki na żywo, a niedziela to czas dla rodzin z dziećmi.

Spójne, innowacyjne i holistyczne podejście do komunikacji nowego konceptu gastronomicznego w Posnanii przyniosło wymierne efekty. Samo otwarcie Food Fyrtla było niezwykle atrakcyjnym wydarzeniem zarówno dla poznaniaków, jak i mieszkańców aglomeracji. Gościem specjalnym podczas otwarcia była restauratorka i gwiazda TVN, Magda Gessler. Nie mogło zabraknąć również popularnych influencerów z kategorii ‘foodie’, a wśród nich duetu Mytujemy cieszącego się ogromnym uznaniem mieszkańców Poznania i okolic. Działania odpowiednio dobranych influencerów specjalizujących się w tematyce gastronomicznej i lifestylowej są stałym, bardzo ważnym elementem kampanii promującej Food Fyrtel. Liczne relacje, posty, oznaczenia oraz rzetelne i merytoryczne materiały z odwiedzin Food Fyrtla pozwalają skutecznie dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców. Konsekwentnie realizowana strategia bezpośrednio przekłada się na wysokie zasięgi w Social Mediach. W niespełna trzy miesiące działalności informacje dotyczące Food Fyrtla dotarły do ponad 2 mln odbiorców mediów społecznościowych, a liczba interakcji w tym okresie na Facebooku i Instagramie wyniosła ponad 65 tys.

Istotne są również działania z zakresu real time marketingu związane z pojawiającymi się na bieżąco wydarzeniami takimi jak trwający w grudniu Mundial, święta czy Walentynki. Przygotowana oferta i dynamiczne działania marketingowe przekładają się na bardzo dobre wyniki biznesowe. Od otwarcia Food Fyrtel odwiedziło prawie 200.000 klientów, a wartość średniego paragonu wzrosła o 32 proc.

Food Fyrtel stawia na nieustanny rozwój, różnorodność i rozszerzanie oferty gastronomicznej najemców, dlatego w najbliższej przyszłości wprowadzone zostaną kolejne koncepty kulinarne. W marcu wystartuje również aplikacja lojalnościowa Embargo, która będzie dostępna dla wszystkich najemców.

Sukces Food Fyrtla w Posnanii to efekt synergii nowoczesnego konceptu gastronomicznego odpowiadającego na potrzeby klientów z efektywnym marketingiem, atrakcyjnymi, dobrze zaplanowanymi działaniami i intensywną komunikacją w internecie i w mediach społecznościowych. Wyniki biznesowe są najlepszym dowodem na to, że Food Fyrtel spełnia oczekiwania konsumentów – mówi Marek Ćwiek – dyrektor Posnanii.

W ciągu niespełna trzech miesięcy funkcjonowania Food Fyrtel w Posnanii stał się jednym z najbardziej zasięgowych spotów foodowych w Poznaniu, a jego popularność stale rośnie.

