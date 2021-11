Food Hall Browary sercem inwestycji Echo

Food Hall Browary mieści się na terenie Browarów Warszawskich - inwestycji prowadzonej przez Echo Investment.

Założeniem projektu było stworzenie przestrzeni, w której historia, kultura, artyzm i gastronomia wzajemnie się przenikają.

Na powierzchni 1,5 tys. mkw. swoje restauracje prowadzą najlepsi szefowie kuchni, którzy swoje dania serwują w kameralnych, autorskich restauracjach, a jeden z lokali należy do jednego z najwybitniejszych sportowców na świecie. W przestrzeni tej mieści się 12 barów i restauracji, które łącznie mogą przyjąć nawet 300 gości.

- Food Hall Browary to miejsce o niepowtarzalnym klimacie, przyciągające nie tylko różnorodnością smaków ale również swoim wystrojem – mówi Aleksander Köffer-Likus, dyrektor operacyjny obiektu. - Chcieliśmy aby czas spędzony w tym wnętrzu mijał szybko i na długo pozostawał w pamięci gości. Dominantą food hallu jest spektakularny bar centralny oraz wine bar. Od samego początku przywiązywaliśmy ogromną wagę do efektu wizualnego przygotowywanej przestrzeni, starannie wyselekcjonowanej muzyki i obcowania ze sztuką – dodaje.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Inwestor, przygotowując się do rewitalizacji, chciał zapewnić gościom food hallu doskonale zaaranżowane przestrzenie, zarówno do kameralnych, prywatnych spotkań, jak i grupowych imprez. Autorem projektu wnętrz jest warszawska pracownia NOKE Architects, która przygotowywała go we współpracy z konserwatorem zabytków:

- Projekt musiał spełniać dwa główne założenia – mówi Piotr Maciaszek z NOKE Architects. Po pierwsze, należało znaleźć wyróżniający się pomysł na samą gastronomię, który byłby w stanie okiełznać trudną przestrzeń trzech naw zwieńczonych łukowymi stropami. Chcieliśmy zapewnić poczucie kameralności i przyjazności wnętrza, nawet w sytuacji gdy nie będzie ono wypełnione gośćmi. Drugim założeniem było utrzymanie stylistycznej spójności całego projektu, mimo jego wielkości i zróżnicowania. Postawiliśmy na nieregularną kompozycję otwartych kuchni, baru centralnego i wine baru, które łącznie wykreowały jedyną w swoim rodzaju przestrzeń street food premium. Jeśli chodzi o stylistykę, to chcieliśmy aby korespondowała z oryginalnym charakterem miejsca. Zdecydowaliśmy się na minimalistyczne, ciężkie formy i wyraziste, surowe materiały. Wszystkie meble, poza krzesłami, zostały specjalnie zaprojektowane do tej realizacji. Projekt był przygotowywany we współpracy z konserwatorem, która polegała na odrestaurowaniu wątku ceglanego, podkreśleniu pięknych oryginalnych kolebek i postumentów pod beczki – podsumowuje.