Centrum handlowo-rozrywkowe Galaxy rozszerzyło swoją ofertę gastronomiczną. Do grona najemców należącego do EPP obiektu dołączyli India Wok oraz Burger King.

Foodport, czyli food hall zlokalizowany na poziomie +2 centrum, inspirowany Szczecinem i nawiązujący do kultowych punktów w mieście, został skomercjalizowany w 100 proc.

– Zmieniająca się funkcja centrów handlowych wpływa na rosnącą popularność, a co za tym idzie zwiększającą się powierzchnię oraz wystrój food courtów, które służą klientom jako miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu. Stale rozbudowujemy ten element oferty Galaxy. Foodport to największy food hall w województwie zachodniopomorskim. Jego niespotykana aranżacja nawiązuje do lokalnego dziedzictwa Szczecina i portowych nabrzeży miasta. Ostatnio podpisane umowy z India Wok i Burger King zaowocowały 100 proc. komercjalizacją tej gastronomiczno-rozrywkowej części Galaxy – mówi Marcin Ziółkowski, Asset Manager w EPP.

W menu India Wok klienci znajdą dania prezentujące nowe spojrzenie na tradycyjną kuchnię Indii. Natomiast Burger King, jedyna sieć restauracji serwująca burgery grillowane na ogniu, oferuje klientom Galaxy nowe rozwiązania ułatwiające zakupy, np. kioski samoobsługowe. Najemcy uzupełnili ofertę największego w regionie food hallu i dołączyli do znanych i lubianych konceptów, jak m.in. jedyne w regionie Popeyes i Pasibus, Unagi Sushi, Kuchnia Marché, Salad Story, Berlin Doner Kebap czy Grzybek. Oryginalny design FOODPORTu czerpie inspiracje z portowej tradycji miasta. Wnętrza wykonane są z naturalnych i stalowych materiałów, a klimat tego miejsca wzmacniają też graffiti lokalnego artysty. Przestrzeń nawiązuje do historii Szczecina i symboli miasta m.in. dźwigozaurów. Klienci FOODPORTu mogą skorzystać z 15 restauracji oraz 600 miejsc siedzących, których część znajduje się w specjalnie zaadaptowanych do tego kontenerach. Przestrzeń uzupełniają boisko do koszykówki oraz unikalna strefa wypoczynkowa wykonana z europalet. Organizowane są tu akcje czytania popularnych książek przez szczecińskich aktorów.

Galaxy to najpopularniejsze i największe miejsce zakupów oraz rozrywki w województwie zachodniopomorskim. Położone przy jednym z głównych węzłów komunikacyjnych Szczecina, stanowi część ścisłego centrum miasta. Na powierzchni handlowej ok. 56 tys. mkw. znajduje się 190 sklepów, m.in. HalfPrice, eobuwie.pl, Reserved, Samsung, H&M, Mango, Tommy Hilfiger, TEZENIS, GUESS, Rituals, Etam, Sephora. Klienci mają też dostęp do najnowocześniejszego w regionie kina, kręgielni i przestrzeni fitness. Do ich dyspozycji jest również pięciopiętrowy parking na 1500 samochodów.

