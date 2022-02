Foot Locker w Galerii Echo

Pierwsza lokalizacja marki w Świętokrzyskiem zajmie 396 mkw. powierzchni.

Galerii Echo w Kielcach należy do EPP.

Foot Locker posiada już 3 tys. sklepów w różnych krajach.

Foot Locker na pierwszą lokalizację w Kielcach wybrała największe centrum handlowe w regionie. Asortyment sklepu obejmuje produkty m.in. Nike, Adidas, Jordan, Puma, Converse, Vans, New Balance, Crocs, Under Armour, Reebok czy Timberland.

– Dla wielu konsumentów obecny okres to dobry moment na uzupełnienie garderoby – wciąż trwają zimowe wyprzedaże, a w sklepach pojawiają się nowe kolekcje. Szczególnie w obliczu zbliżającego się sezonu wiosennego, na atrakcyjności zyskują buty i odzież sportowa. Prognozowany wzrost wydatków na obuwie do 2023 r. ma przekroczyć 20% rocznie. Największą dynamikę eksperci przewidują w segmencie trampek i tenisówek oraz obuwia sportowego. Rozbudowana oferta salonu Foot Locker z pewnością przypadnie do gustu tym, którzy szukają markowych produktów oraz cenią sobie miejski styl i wygodę – komentuje Jakub Ociepka, Asset Manager w EPP.