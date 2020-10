Footfall w centrach handlowych pod presją pandemii

W tygodniu od 12 do 18 października wartość wskaźnika odwiedzalności – PRCH Daily Footfall Index - wyniosła średnio 80 proc. ubiegłorocznej. Wynik jest powtórzeniem rezultatu z wcześniejszego tygodnia (5-11 października) oraz zbliżony do średniej odwiedzalności obiektów odnotowanej we wrześniu.

- Zmiana w stabilnych i przewidywalnych wynikach pojawiła się od momentu wejścia w życie nowych ograniczeń w związku z epidemią, czyli od soboty 17 października. W ten dzień każde badane centrum handlowe odwiedziło średnio o ponad tysiąc klientów mniej, co oznacza spadek o 9 proc., niż tydzień wcześniej, osiągając 73 proc. ubiegłorocznych wyników. Trudna sytuacja epidemiczna hamuje proces odbudowy odwiedzalności w centrach handlowych – mówi Radosław Knap, Dyrektor Generalny PRCH.

Pomimo mniejszej liczby klientów, sobota nadal jest najczęściej wybieranym przez Polaków dniem tygodnia na zakupy. Uwagę zwraca również wynik odwiedzalności odnotowany przez system PRCH w środę, 14 października. Średni footfall był tego dnia tylko o 11% niższy niż w analogicznym dniu ubiegłego roku.

Zaobserwowano niewielkie różnice w wynikach footfallu obiektów w podziale na ich wielkość. W zestawieniu z ubiegłorocznymi danymi, małe i średnie centra handlowe poradziły sobie o 5-9 proc. lepiej niż nieruchomości o dużej i bardzo dużej powierzchni.

W podziale na regiony wyniki odwiedzalności były bardzo wyrównane. Wyjątkiem jest region wschodni, który od ponownego otwarcia galerii w maju regularnie notuje rezultaty niższe o kilka punktów procentowych od galerii położonych w innych częściach kraju.

- W szczególności w okresie pandemii, gdzie wskaźnik odwiedzalności obiektów handlowych stanowi jeden z kluczowych elementów oceny działań danej placówki oraz odwzorowuje nastroje konsumentów ważne jest bazowanie na wiarygodnych danych. Jedynym miarodajnym rozwiązaniem jest system zliczający klientów za pośrednictwem kamer – mówi Marcin Guziński, Dyrektor Operacyjny TOP-KEY, firmy oferującej rozwiązania techniczne dla nieruchomości komercyjnych i przestrzeni publicznych w blisko 180 centrach handlowych oraz ponad 30 sieciach retail działających w 18 krajach.

W odróżnieniu od pozostałych systemów bazujących na śledzeniu telefonów, które muszą mieć zainstalowaną specjalną aplikację oraz logować się do stacji bazowych operatorów komórkowych tzw. BTS lub do sieci WiFi, systemy zliczające za pośrednictwem naszych kamer zliczają każdą osobę bez wyjątku, a dokładność pomiaru wynosi ponad 95 proc. w porównaniu do śledzenia telefonów, gdzie szacowana dokładność określana jest na około 30 proc. – dodaje Marcin Guziński.