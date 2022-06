Fort Wola ma nowe logo. Otwarcie nowego centrum handlowego w Warszawie jeszcze w tym roku

Nowe logo Fortu Wola to finalny etap nowej identyfikacji wizualnej odnawianego warszawskiego centrum handlowego. Zarządca - spółka Mayland Real Estate informuje, że wszystko idzie zgodnie z planem i otwarcie obiektu zaplanowane jest jeszcze w tym roku, przed świętami Bożego Narodzenia.

Kolory nowego logo Fortu Wola to zieleń, antracyt i biel. Nazwa centrum pozostaje bez zmian, bo jest dobrze znana i rozpoznawalna w Warszawie.

Podstawowym elementem konstrukcji znaku jest trapez o zaokrąglonych narożnikach, nawiązujący do nowej elewacji budynku wyeksponowanej wzdłuż ulicy oraz w strefie głównego wejścia do centrum.

W Forcie Wola, będzie pięć kortów do gry w padel, coraz popularniejszej dyscypliny sportowej, łączącej cechy tenisa i squasha.

Fort Wola zmienia się, więc naturalną tego konsekwencją jest nowa identyfikacja wizualna. Nowe logo otwiera nowy rozdział w rozwoju Fortu Wola.

- Dla naszych klientów to czytelny sygnał, że codzienne zakupy będą wkrótce robić w nowoczesnym, przyjaznym obiekcie – mówi Agata Uszyńska, Marketing & PR Manager w Mayland Real Estate.

- Nazwa centrum pozostaje bez zmian, bo nazwa Fort Wola jest dobrze znana i rozpoznawalna w Warszawie - dodaje Agata Uszyńska.

Jaki będzie nowy Fort Wola? Zakupy, sport i rozrywka

Nowy Fort Wola został zaprojektowany jako wygodne miejsce codziennych zakupów, przede wszystkim dla mieszkańców pobliskich osiedli oraz osób, które pracują w pobliżu.

- Obok poszerzonej oferty zakupowej przygotowaliśmy dla naszych klientów atrakcyjne miejsca sportu i rozrywki. Potencjał naszego centrum w strefie 5 minut to ok. 60 tys. osób – wylicza Agata Uszyńska.

Dodaje, że szacunki dotyczące potencjalnych klientów są bardzo optymistyczne ze względu na II linię metra, która przyczyniła się do intensywnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej i powstania nowych wolskich biur.

Kaufland głównym operatorem spożywczym Fortu Wola

Komercjalizacja Fortu Wola dobiega końca, podpisywane są ostatnie umowy. Zostało jeszcze kilka niewielkich lokali. Głównym operatorem spożywczym centrum będzie Kaufland, który zajmie powierzchnię handlową wynoszącą ponad 3 tys. mkw.

Wśród najemców jest modowy HalfPrice, którego salon będzie liczył 2252 mkw., a także CCC – 642 mkw. Umowy podpisano także z takimi najemcami, jak: salon optyczny Style Optic, AM Jubiler, biura podróży: Itaka i Sun Way Travel, Bukieciarnia.flowers, Trafika, kantor oraz punkty dorabiania kluczy i usług szewskich.

Pięć kortów do gry w padel w Forcie Wola

Znaczna cześć centrum została zaprojektowana z myślą o klientach, którzy cenią aktywny styl życia. Sieć Zdrofit również będzie obecna w zmodernizowanym obiekcie – otworzy się na dwóch poziomach centrum przy Połczyńskiej. W Forcie Wola, będzie pięć kortów do gry w padel, coraz popularniejszej dyscypliny sportowej, łączącej cechy tenisa i squasha.

Co ma w portfelu Mayland Real Estate?

Mayland jest wiodącym deweloperem i zarządcą dużych obiektów handlowych w Polsce. Firma działa na polskim rynku od 1995 r. jako spółka Grupy Casino. Mayland oddał do użytku nowoczesne centra handlowe: Karolinkę w Opolu, Pogorię w Dąbrowie Górniczej, Jantar w Słupsku oraz Rivierę w Gdyni i Serenadę w Krakowie.

Obecnie spółka zarządza obiektami handlowymi i posiada znaczący portfel projektów, również mieszkaniowych w całym kraju.