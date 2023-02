Fort Wola w nowej odsłonie przywita pierwszych gości już w najbliższy czwartek, 16 lutego. Modernizacja Fortu Wola w Warszawie to jedna z najgłośniejszych inwestycji kilku ostatnich lat.

Centrum handlowe Fort Wola jest pierwszym obiektem w Polsce, który został wyłączony z użytkowania aż na 8 lat.

Trwające ponad pół roku prace budowlane pozwoliły stworzyć większą przestrzeń dla sklepów i usług.

Nowy Fort Wola to dwupoziomowe centrum handlowe, w którego wnętrzach przewidziano miejsce dla 72 sklepów oraz lokali usługowych.

Parking zewnętrzny i wewnętrzny zapewnia niemal 900 stanowisk do parkowania.

Nowy Fort Wola to projekt przebudowy zakładający przekształcenie istniejącego centrum handlowego I generacji w wygodne miejsce codziennych zakupów.

Wnętrze Fortu Wola przeszło gruntowną metamorfozę, a do najnowszych trendów dopasowywana jest nie tylko oferta sklepów, ale także segment customer experience. Jednym z kluczowych elementów wchodzącym w skład kompleksowej modernizacji Fortu Wola jest zmiana designu, odnowienie części wspólnych: korytarzy, łazienek, powstanie również wygodny i klimatyczny food court.

Architekci przygotowali projekt dostosowany do panujących trendów, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Nie zabrakło również nawiązania do historii Woli, czego przykładem jest niemal 3m żyrafa będąca jednym z centralnych punktów odnowionego food courtu. Inspiracją były przeprowadzone w 1968 Biennale Rzeźb z Metalu, podczas których artyści tworzyli dzieła ze złomu przekazanego przez fabryki wolskie. Jedną z nich była znana mieszkańcom żyrafa, która stała się inspiracją dla symbolu odnowionego Fortu Wola.

Toaleta damska w Forcie Wola.

Fort Wola zmienił się, więc naturalną tego konsekwencją jest również nowa identyfikacja wizualna. Zmienionym logo otwieramy nowy rozdział w rozwoju Fortu Wola. To czytelny sygnał, że klienci będą mogli robić codzienne zakupy w nowoczesnym, przyjaznym obiekcie.

Pokój rodzica z dzieckiem.

Dotychczasowy, historyczny już logotyp powędrował do muzeum neonów, gdzie zostanie poddany renowacji i zostanie jednym z eksponatów.

Zmiany otoczenia i budowa nowych osiedli mieszkaniowych sprawiła, że potencjał centrum w strefie 5 minut to ok. 60 tys. osób. To w głównej mierze dla tych klientów odmieniony Fort Wola oddaje do dyspozycji bogatą ofertę handlowo-usługową.

Odnowiony Fort Wola.

Kto wśród najemców Fortu Wola?

Głównym operatorem spożywczym centrum jest Kaufland, który zajmie powierzchnię całkowitą wynoszącą ponad 5 200 mkw. Kolejnym dużym najemcą jest HalfPrice, którego salon liczy 2252 mkw. i CCC - 642 mkw. Grupa LPP otworzy aż trzy sklepy w zmodernizowanym Forcie Wola. Klienci będą mieli możliwość skorzystania z oferty marek Sinsay (1000 mkw.), House (520 mkw.), czy Cropp (500mkw.). Do grona najemców należą także: TEDI (830 mkw. ), Maxi Zoo (300mkw.), Pepco (560 mkw.), Dealz (520 mkw.), Empik (325 mkw.), Vision Express (95 mkw.), Rossman (450mkw.), Hebe (300 mkw.).

Poza tym wśród najemców będzie można odwiedzić: Wyjątkowy Prezent, AM Jubiler, YES, biura podróży: Itaka i TUI, Style Optic, Bukieciarnia.Flowers, Misie Pysie - sklep z zabawkami, Piekarnia+Cukiernia Otrębusy , Play, Orange, T-Mobile, Phone Best Service, Trafika, Strefa Rozrywki, Teletorium, mBank, Salon manicure, kantor, punkty dorabiania kluczy i usług szewskich i inni.

Przygotowana została również strefa do zabawy i relaksu dla najmłodszych- Fort Kids o powierzchni 600 mkw. Efekty prac można będzie zobaczyć już od 16 lutego

Dodatkowo w ciągu 3 najbliższych miesięcy oferta centrum zostanie uzupełniona o: KFC, 147 Break, Jean Louis David a także pierwszy w Polsce sklep Niemieckiej sieci Woolworth.

Foodcourt w Forcie Wola.

Od 16 do 18 lutego w Centrum Handlowym na Połczyńskiej 4 w Warszawie. Wyjątkowe atrakcje na otwarcie:

16.02.23 – dzień I:

- pączki dla klientów z okazji Tłustego Czwartku

- kulinarne spotkanie z Davidem Gaboriaud

- warsztaty kulinarne dla dzieci

• 17.02.23 – dzień II:

- warsztaty Tik Toka

- strefa z możliwością customizacji ubrań

- strefa zdjęć selfie 360 i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami

• 18.02.23 – dzień III:

- pokaz mody streetwear

- strefa zdjęć selfie 360 i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami

A każdego dnia:

- akcja pro-sprzedażowa, zrób zakupy odbierz prezent

- strefa Baw Się Do Woli (miejsce ze specjalnymi strefami dedykowanymi maluszkom, starszakom i rodzicom)

- malowanie buziek i atrakcje dla dzieci: popcorn, wata cukrowa.

LOKALIZACJA

Wszystko w otoczeniu Super Promocji w wielu sklepach! Fort Wola zlokalizowany jest przy jednej z głównych ulic Warszawy – Wolskiej, przechodzącej w ul. Połczyńską w bliskiej odległości od skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich. Bezpośredni zjazd z trasy szybkiego ruchu S8 w ul. Połczyńską pozwala na szybki dojazd z prawo i lewo brzeżnej Warszawy.

