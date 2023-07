Centrum Handlowe Forum Gdańsk rozpoczęło realizację nowego projektu na rzecz wsparcia młodych ludzi w kryzysie pod nazwą Forum Młodzieży - AKTYWNI.

Celem programu CH Forum Gdańsk jest budowanie relacji opartej na szacunku i współpracy oraz eliminowanie zachowań karalnych popełnianych przez osoby nieletnie na terenie obiektu, a także ograniczenie zachowań ryzykownych wśród młodzieży.

Współpraca Forum Gdańsk z ekspertami, służbami mundurowymi, Miastem Gdańsk, najemcami oraz szkołami przyczyniła się do rozwoju działań na rzecz lokalnej społeczności oraz uformowała drogę do powstania nowego projektu Forum Młodzieży-AKTYWNI.

Projekt ten powstał na bazie autorskiego pomysłu Grzegorza Neumanna, profilaktyka, który zawodowo pełni służbę w Komendzie Miejskiej Policji, a po godzinach angażuje się w aktywizację młodzieży oraz wzmacnia ich kompetencje społeczne. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Inicjatywa połączyła przedstawicieli różnych podmiotów na rzecz aktywizacji młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

- Obserwujemy autentyczną zmianę postawy u osób włączonych do projektu Forum Młodzieży – Aktywni. Widzimy, że obrany przez nas kierunek przynosi rezultaty, dlatego dokładamy starań aby rozwijać ten projekt - twierdzi Forum Gdańsk.

Planujemy wdrożyć go także w innych centrach handlowych na terenie kraju, zarządzanych przez NEPI Rockcastle Poland, mierzących się z wyzwaniami podobnymi do tych, z którymi zmaga się każdego dnia zespół Forum Gdańsk - zapewniają przedstawiciele firmy.

Profilaktyka jest kluczowa

W ramach nowego projektu realizowane są działania profilaktyczne, edukacyjno-informacyjne, wśród których Grzegorz Neumann organizuje np. warsztaty teoretyczno – praktyczne z zakresu praw człowieka, cyberzagrożeń czy też tak zwanych dobrych inwestycji „być czy mieć" w oparciu o łączenie doświadczeń i kompetencji gdańskich instytucji pomocowych. Innym przykładem jest edukacja przez sport, w ramach której odbywają się mecze piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Młodzież, dzięki życzliwości lokalnych klubów, zasiada także na widowni meczów piłkarskich i na stadionie żużlowym.

- Motywujemy młodzież do sportowych zachowań z poszanowaniem zasad fair play. W tym celu organizuję spotkania ze znanymi sportowcami Pomorza. Rozgrywamy tak zwane mecze kontrolne w siatkówkę, piłkę nożną i koszykówkę. Dotychczas zagraliśmy z urzędnikami Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, pracownikami oświaty w Gdańsku, funkcjonariuszami Policji oraz duchowieństwem – informuje Grzegorz Neumann.

- Dbamy o współpracę merytoryczną z profesjonalistami z takich klubów sportowych jak: Lechia Gdańsk, Trefl Gdańsk, Trefl Sopot, Zdunek Wybrzeże Gdańsk, Wybrzeże Gdańsk – dodaje.

Do współpracy w ramach projektu Forum Młodzieży – AKTYWNI włączył się również najemca Forum Gdańsk - City Fit, który zorganizował turniej „Wyciskania sztangi na ławeczce prostej” na tarasie we współpracy z Lubomirem Libackim. Wszystkie aktywności odbywają się pod okiem doświadczonych ekspertów, za zgodą i wiedzą rodziców oraz akceptacją dyrekcji Forum Gdańsk.

Nowy partner Forum Gdańsk

W ramach projektu Forum Młodzieży – AKTYWNI dyrekcja centrum handlowego Forum Gdańsk nawiązała współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Gdańsku, który odgrywa kluczową rolę w procesie wychodzenia młodzieży z kryzysu. Lekarze, psychoterapeuci oraz rzecznik prasowy realizują działania wspierające w rozbudowanej formie, skierowane również do rodziców uczniów, którzy są w procesie powrotu do zdrowia po podjęciu działań o charakterze suicydalnym. Spotkanie otwarte odbyło się w czerwcu tego roku. Podczas wydarzenia organizowanego we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej Policji i Forum Gdańsk, specjaliści omówili zagadnienia i narzędzia wspierające komunikację i relację z młodzieżą.

Młodzi AKTYWNI dzielą się dobrem

Od pewnego czasu widoczna jest zmiana postaw młodzieży. Coraz częściej otwierają się na zmianę, chętniej włączają się w pomaganie na rzecz osób potrzebujących, inicjują działania bezinteresownej pomocy. Przykładów jest wiele, ale uwagę przyciąga pomysł odpracowania długu najbardziej zadłużonych najemców mieszkań komunalnych w Gdańsku. Często są to osoby żyjące bardzo skromnie, samotne i bardzo schorowane. W tym celu pomysłodawca projektu Forum Młodzieży – AKTYWNI i realizator, Grzegorz Neumann nawiązał współpracę z GZNK. Innym przykładem aktywności jest porządkowanie miejsc pamięci w Gdańsku.

- Dzielenie się dobrem daje młodym ludziom satysfakcję, poczucie, że są potrzebni i ważni dla społeczności lokalnej. Czas pokazuje, że dobro wraca ze zdwojoną mocą. To daje motywację do podejmowania kolejnych działań na drodze rozwoju kompetencji zarówno społecznych jak i zawodowych. Mieszkańcy doceniają pracę i zaangażowanie młodzieży. Coraz częściej dobro jest nagradzane. Otrzymujemy zaproszenia na wydarzenia sportowe, kulturalne – mówi Grzegorz Neumann. I dodaje: - Do wspólnych wyjść zapraszamy rodziców młodzieży. Dzięki temu wzmacniamy relacje rodzic-dziecko.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl