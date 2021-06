Forum Koszalin jako pierwsze z psimi ambasadorami

Forum Koszalin to pierwsze centrum handlowe w Polsce z trzema psimi ambasadorami. Manfred, Abi i Celinka to laureaci akcji #ForumPsiaków.

Do akcji #ForumPsiaków zostało zgłoszonych niemal 100 czworonogów.

Wybrano 3, które oficjalnie zostały ambasadorami koszalińskiego centrum handlowego: Manfreda, Abi i Celinkę.

Akcja ma na celu uświadomienie roli zwierząt w życiu człowieka – również podczas zakupów. Jak wiemy, pieski nie lubią zostawać same w domu, a kiedy nie ma się co zrobić z pupilem na czas odwiedzin w Forum, można go zabrać ze sobą. Na naszych czworonożnych przyjaciół czekają miski z wodą oraz otwarte drzwi wielu sklepów, w tym Zoolandii, która jest partnerem akcji – mówi Urszula Lipińska, dyrektor Forum Koszalin.

A co o akcji #ForumPsiaków myślą opiekunowie ambasadorów? To świetne rozwiązanie, ponieważ wszystkie osoby, które nie mają co zrobić ze swoimi pieskami, mogą razem z nimi przyjść na zakupy. Abisia lubi zwiedzać nowe miejsca, więc super, że nie muszę zostawiać jej w domu. Jest to także świetne rozwiązanie dla młodych psów, które mają lęk separacyjny. Właściciel, który nie chce zostawić pieska samego, może go zabrać do Forum. Coraz więcej sklepów ma naklejki, które informują, że można do nich wejść z pieskiem – mówi Emiliana Zielińska, właścicielka suczki Abi. Jest to również rodzaj szkolenia, dzięki któremu pies może się socjalizować, poznawać i oswajać z nowymi zapachami, dźwiękami czy ruchem – dodaje Izabela Glińska, właścicielka Manfreda. Nasza Celinka jest bardzo szczęśliwa, świetnie się bawi, a ja cieszę się razem z nią – przyznaje Ilona Cebo, opiekunka suczki, brylującej przed aparatem podczas sesji zdjęciowej.

Działania na rzecz zwierząt, które podejmuje Forum Koszalin, zostały docenione przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – oddział w Koszalinie, które przyznało centrum handlowemu certyfikat miejsca przyjaznego psom.