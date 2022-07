Forum Koszalin ma herbacianego najemcę

Forum Koszalin wzbogaciło swoje portfolio najemców.

Największa sieci herbaciana w Polsce dołączyła do grona marek dostępnych w Forum Koszalin.

Nowy najemca zajmie lokal na poziomie zero.

Jak mówi Urszula Lipińska, dyrektor Forum Koszalin: Dbamy o to, by oferta centrum była ciekawa i różnorodna, co na co dzień doceniają nasi Klienci. Nie tak dawno temu mieliśmy otwarcie sklepu Kaufland oraz pierwszego w regionie salonu Kodano Optyk. Teraz przyszedł … Czas na Herbatę. To jeszcze nie koniec niespodzianek, jakie szykujemy dla naszych Klientów w tym roku, zapraszam do Forum!

Nowo otwarty w Forum Koszalin Czas na Herbatę jest salonem pełnym smaków i aromatów zaklętych w herbacianych suszach, gatunkowych ziarnach kawy i wyjątkowych słodyczach. Klienci sklepu o powierzchni 30 mkw. mogą wybierać spośród 170 smaków herbacianych oraz ponad 30 smaków kawy. W asortymencie marki znajdują się orientalne herbaty zielone, rozmaite herbaty czarne, pu erh, rooibos, oolong, ziołowe i wiele autorskich kompozycji. Klienci mogą również zaopatrzyć się w filiżanki, zaparzacze do herbaty oraz akcesoria do parzenia matchy czy yerba mate.