Forum Koszalin stawia na innowacyjny sposób podejścia do turystyki miejskiej

- Pasjonatów jazdy na dwóch kółkach w Koszalinie i okolicach nie brakuje. Dostępność ścieżek rowerowych oraz pięknych okoliczności przyrody sprawiają, że rowerzystów przybywa. Coraz więcej naszych klientów wybiera rower jako alternatywny sposób dotarcia do Forum. Jako Centrum społecznie odpowiedzialne wychodzimy im naprzeciw i dołączamy do propagowania zdrowego stylu życia. W ramach kampanii #RoweryNaForum opracowaliśmy aplikację mobilną o tej samej nazwie. Rowerowa aplikacja mobilna jest nowatorskim pomysłem, z którego korzysta wiele dużych miast na całym świecie. Tym bardziej cieszy nas fakt, że nasz projekt został objęty patronatem honorowym Pana Prezydenta. Użytkownicy znajdą w niej propozycje specjalnie przygotowanych tras rowerowych w naszym regionie, a także poznają miejsca warte odwiedzenia podczas ich pokonywania. Dodatkowo przeprowadzimy akcję charytatywną dla Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego, w którą zaangażujemy mieszkańców Koszalina. Za przejechanie danego dystansu, przekażemy odpowiednią kwotę na rzecz podopiecznych – mówi Urszula Lipińska, Dyrektor Forum Koszalin.

Aplikacja mobilna #RoweryNaForum to innowacyjny sposób podejścia do turystyki miejskiej. Użytkownicy mogą wpisać dystans z punktu A do punktu B, a aplikacja wyznacza najlepszą trasę z uwzględnieniem różnych rodzajów szlaków i typów rowerów. W zależności od tego, czy wybrany zostanie rower turystyczny, miejski czy terenowy, użytkownik zobaczy odpowiednią trasę rowerową wraz z opcją nawigowania. Następnie może ją zapisać, by w każdej chwili móc do niej wrócić. Rowerzyści w aplikacji znajdą także 10 tras, opracowanych we współpracy z koszalińskim rowerzystą Piotrem Saweczką, z różnym dystansem i czasem do pokonania oraz zaznaczonymi miejscami wartymi odwiedzenia. Za ich przebycie mogą odbierać atrakcyjne upominki od partnerów. W okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień) zaplanowano cykl wycieczek rowerowych z przewodnikiem, aby wspólnie eksplorować trasy wskazane w aplikacji. To pierwszy taki projekt, zorganizowany przez centrum handlowe pod patronatem Prezydenta Miasta.