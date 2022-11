Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu z przedstawicielami największych firm sektora spożywczego i HoReCa. To również okazja do spotkania przedstawicieli kluczowych sieci handlowych.

Kto będzie reprezentował handel na Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które odbędzie się w dniach 7-8 listopada w warszawskim hotelu Sheraton? To m.in.: Adam Manikowski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, Żabka Polska

Rafał Brzoska, CEO, prezes zarządu, InPost, inwestor, FoodWell

Sylwester Strużyna, prezes zarządu, Bio Planet SA

Renata Juszkiewicz, prezes zarządu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Marc Dherment, dyrektor generalny, Grupa Muszkieterów (Intermarche, Bricomarche)

Jan Kisielewski, Head of Foresight, Żabka Polska

Marek Złakowski, dyrektor ds. rozwoju relacji z klientem i cyfryzacji, Jeronimo Martins (Biedronka)

Michał Tykarski, Business Development, Director, Shopee Poland

Marcin Poniatowski, członek zarządu ds. marketingu sieci Lewiatan Holding

Andrej Modic, prezes zarządu, Farmer Direct Sp. z o.o. (LokalnyRolnik.pl)

Sławomir Leszczyński, członek zarządu, dyrektor pionu handlowego, Makro Cash And Carry Polska

Jacek Palec, prezes zarządu, Frisco SA

Piotr Lubiewa-Wieleżyński, Sales Development Director, Carrefour Polska

Jan Sałata, dyrektor generalny PSH Nasz Sklep (Grupa Specjał)

Michał Krowiński, współzałożyciel, LISEK.APP

Bartosz Prokopowicz, Head of Q-Commerce, Glovo Polska

Jakub Emanuel Malec, Food Waste Manager, Żabka Polska

