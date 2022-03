Francisco Gutiérrez nowym dyrektorem ds. handlu w firmie Neinver. Będzie odpowiedzialny za międzynarodowe strategie handlowe

Francisco Gutiérrez obejmie stanowisko dyrektora ds. handlu w firmie Neinver. - Będziemy kontynuować wsparcie dla marek, które całkowicie przepracowują swoje modele biznesowe, aby lepiej dostosować ofertę do oczekiwań dzisiejszych konsumentów - zapowiada Gutiérrez.

Neinver to hiszpańska firma specjalizująca się w zarządzaniu, rozwijaniu

oraz inwestycjach na rynku nieruchomości komercyjnych. Jest wiodącym zarządcą obiektów handlowych w Hiszpanii i Polsce.

Francisco Gutiérrez będzie odpowiedzialny za wdrożenie międzynarodowej strategii handlowej w Neinver.

Przed objęciem nowego stanowiska Gutiérrez pracował m.in. dla firmy Desigual oraz marek z grupy Inditex.

Neinver powołał Francisco Gutiérreza na stanowisko dyrektora ds. handlu. Nowy szef podlegał będzie bezpośrednio Joanowi Rourasowi, dyrektorowi najmu i handlu Grupy Neinver.

W swojej nowej roli Francisco Gutiérreza będzie odpowiedzialny zarówno za wdrożenie międzynarodowej strategii handlowej Neinver w 20 zarządzanych obiektach w Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Niemczech i Holandii, jak również nadzorowanie współpracy z ponad 600 markami, działającymi w centrach.

Francisco Gutiérrez: Przed nami wiele wyzwań

- To zaszczyt być częścią jednej z wiodących firm w europejskim sektorze outletowym. Przed nami wiele wyzwań. Będziemy kontynuować wsparcie dla marek, które całkowicie przepracowują swoje modele biznesowe i strategie, aby lepiej dostosować ofertę do oczekiwań dzisiejszych konsumentów oraz doradzać tak, aby ich sklepy w naszych centrach odzwierciedlały ich wizję i wartości - wskazuje Francisco Gutiérrez.

Francisco Gutiérrez ma wieloletnie doświadczenie w sektorze mody

Francisco Gutiérrez może poszczycić się bogatym doświadczeniem w międzynarodowym sektorze mody. Przed dołączeniem do Neinver zajmował stanowisko Iberia Country Managera w Desigual. Wcześniej pełnił funkcję Outlet Retail Managera w tej samej firmie, zarządzając przez sześć lat placówkami firmy w Europie. Na stanowisko to awansował po objęciu funkcji Area Managera firmy, pracując dla strategicznych rynków takich jak USA i Wielka Brytania. Pracował również dla firm z grup Tendam oraz Inditex.

Francisco Gutiérrez posiada dyplom z języka angielskiego na Universidad de Oviedo. Ukończył także szereg kursów podyplomowych, w tym Executive MBA w Fashion Business Administration na IESE/ISEM, Masters in Marketing and Digital Communication na Universidad Camilo José Cela oraz studia MBA w The Power Business School.