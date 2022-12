Renoma, z portfela Globalworth Poland, powiększa grono najemców. W najbardziej rozpoznawalnym przedwojennym budynku handlowym Wrocławia zostanie otwarta francuska piekarnia Vincent.

Grono najemców rozbudowywanej Renomy powiększa się o kolejną markę.

W bezpośrednim sąsiedztwie nowo powstającej strefy restauracyjnej od Placu Czystego zostanie otwarty lokal Vincent.

To obowiązkowy przystanek dla miłośników francuskiej kuchni, wypieków i słodkości.

Lokal o powierzchni 160 mkw. znajduje się na parterze, w atrium północno - wschodnim, tuż przy wejściu od strony Pl. Czystego.

Od początku przyszłego roku bywalcy jednego z najbardziej znanych budynków we Wrocławiu, będą mogli skorzystać z różnorodnej oferty pieczywa i wyrobów cukierniczych. Lokal Vincent wyposażony jest w spektakularne witryny z miejscami stolikowymi od strony Podwala. Klienci będą mieli do dyspozycji atrakcyjny ogródek zewnętrzny z widokiem na Park Staromiejski i fosę oraz ogródek wewnętrzny w nowo wyremontowanych wnętrzach Renomy.

Renoma niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony nowych najemców. To dla nas najlepsze potwierdzenie sukcesu zarządzania obiektem. Nowe marki w Renomie jeszcze bardziej podnoszą jej atrakcyjność w oczach odwiedzających. Zależy nam, by nasi klienci i najemcy biurowi mogli znaleźć tutaj kompleksową ofertę towarów i usług, dlatego stale ją urozmaicamy. Piekarnia Vincent znajduje się w pobliżu wejścia do strefy biurowej. Jestem przekonana, że stanie się ulubionym miejscem na śniadania biznesowe i lunche pracowników nowo powstających i sukcesywnie zasiedlanych powierzchni biurowych. W efekcie prowadzonej metamorfozy Renoma zaoferuje m.in. smaki z całego świata w formie popularnego „street food”, jak również kolejne lokale z obsługą kelnerską - mówi Weronika Maria Kuna, Asset Management & Leasing Manager, Globalworth Poland.

Vincent to marka, pod którą kryje się sieć francuskich piekarni oferujących pieczywo, wypieki, lunche, ciasta i desery wg tradycyjnych francuskich receptur. W asortymencie znajduje się bogaty wybór bagietek, chlebów, croissantów, słodkich wypieków, jak również dania lunchowe: quiche, wrapy, kanapki, sałatki, panini czy słynne zupy. Śniadania są serwowane cały dzień – typowo francuskie, takie jak croissant, pain au chocolat lub chrupiąca bagietka z konfiturą. W menu także: jajecznica, omlety, tosty francuskie na słodko lub słono, czy owsianka z musem malinowym i owocami. Aromatyczna kawa lub herbata z kawałkiem domowego ciasta lub chrupiącym monoklem pełnym cynamonowego nadzienia to idealna propozycja na spędzenie dnia.

Pod koniec marca do użytku został oddany pierwszy fragment przebudowanej części Renomy - atrium północne wraz ze strefą wejściową od strony ul. Świdnickiej. Odtworzono oryginalny układ bliźniaczych dziedzińców, jakie znajdowały się tam pierwotnie. Oba atria zdobią biało-szare marmury z Portugalii i Turcji, złocone rzeźby słynnych głów, wzorowane na tych z fasady, a także ogromne żyrandole, swoim kształtem nawiązujące do przedwojennych oryginałów w stylu art deco. Projektantem przebudowy jest uznany wrocławski architekt Zbigniew Maćków i jego pracownia.

W ramach przebudowy, Globalworth, zadba również o ofertę gastronomiczną. Metamorfoza zakłada stworzenie dwóch stref restauracyjnych – od strony Pl. Kościuszki oraz od strony Pl. Czystego. Odwiedzający zyskają dostęp do zróżnicowanej oferty, którą stworzą autorskie koncepty gastronomiczne reprezentowane, zarówno przez lokalnych restauratorów, jak również tych, którzy z powodzeniem prowadzą lokalne koncepty w innych polskich miastach. Od strony Pl. Czystego oraz od strony Pl. Kościuszki powstaną ogródki restauracyjne. Wyjątkowe smaki z całego świata w formie „street food” oraz lokale z obsługą kelnerską będą dostępne w Renomie już od 2023 roku.

Po metamorfozie, której zakończenie planowane jest w I kwartale 2023 roku, Renoma zaoferuje blisko 35 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Przyszli użytkownicy biur będą mieć do dyspozycji m.in. stacje do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych, które zostaną też udostępnione również gościom i klientom, rozbudowaną infrastrukturę rowerową z szatniami, prysznicami i stojakami, a także usługi carsharingu. Najemcy otrzymają też dedykowaną aplikację Globalworth, dzięki której ich pracownicy skorzystają z bezdotykowego dostępu do biura, przywołają windy przez smartfon, otworzą szlaban do parkingu czy zarezerwują salkę konferencyjną lub miejsce parkingowe. Renoma jest również przyjazna środowisku - obiekt może się poszczycić certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent, zasilaniem w 100 proc. zieloną energią oraz certyfikatem WELL Health & Safety 2022.

