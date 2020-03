Francuskie bistro zawita do Browarów Warszawskich

– Nie ustajemy w staraniach, aby nasz miejski kwartał oferował gościom niezapomniane smaki niemalże z całego świata. Odsłaniamy kolejny fragment mozaiki smaków, jaką tworzymy w Browarach Warszawskich. Francuskie bistro uzupełnia różnorodność tego miejsca. Serwowane tam potrawy oraz wystrój sprawią, że chociaż na chwilę poczujemy się, jak na ulicach Paryża. Karolina i Łukasz Kwaśniewscy, twórcy tego miejsca, mają na swoim koncie sukces restauracji Port Royal. Swoje doświadczenie z pewnością wykorzystają w nowym koncepcie, którego menu odzwierciedli ich zamiłowanie do tego regionu Europy. Sposób prowadzenia restauracji, jakim charakteryzują się właściciele, to dbałość o najlepsze i zawsze świeże składniki, mistrzów w kuchni oraz dobrze zorganizowany zespół restauracji. Tego samego podejścia możemy się spodziewać w tworzeniu ich kawałka Browarów Warszawskich mówi Karolina Prędota-Krystek, senior leasing manager w Echo Investment.

Francuski klimat na nowej ulicy

Bistro zajmie blisko 250 mkw tuż przy nowopowstającej ulicy Haberbuscha i Schielego, w parterze budynku Rest4Rent, czyli mieszkań na wynajem.



– Zdecydowaliśmy się na stworzenie naszej nowej restauracji w Browarach Warszawskich przede wszystkim ze względu na klimat miejsca, aspekt historyczny i lokalizację na Woli. Jesteśmy przekonani, że w tym wyjątkowym miejscu nasi goście będą się czuli idealnie. Wszystko, co robimy w życiu wychodzi prosto z serca, a nasze życiowe motto to bycie fair wobec siebie, środowiska i naszych gości. Kierujemy się tym w każdej dziedzinie życia i wierzymy, że dobra energia, którą wysyłamy do świata zawsze wraca i kiełkuje w coraz to nowe pomysły i projekty podkreśla Karolina Kwaśniewska, właścicielka francuskiego bistro