Po Zielonej Górze przyszła kolej na Oleśnicę. Pod koniec października ruszyła tam, przy ul I. Paderewskiego 5L kolejna kawiarnia Fit Cake. Motywacja jej powstania jest dość typowa dla sieci. Franczyzobiorczyni dosyć miała jeżdżenia ponad 30 kilometrów, tylko po to, by kupić zdrowe ciasto. Postanawiała sama je produkować i sprzedawać, ale nie tylko na własny użytek. Fit Cake od dawna było jej ulubioną fit kawiarnią, dlatego wybór jaki lokal otworzyć był dość oczywisty. Po miesiącu nadal jest o tym przekonana.

29 października odbyło się uroczyste otwarcie w Mrokowie. Lokal powstał przy ul. Rejonowej 42B, a ciacho bez cukru i fit słodycze jakie oferuje spotkały się z ciepłym przyjęciem klientów, którzy zostawiają dobre opinie i komentarze o kawiarni. W sobotę 5 listopada ruszył długo wyczekiwany Fit Cake w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiej 16. Od 19 listopada w Grudziądzu przy Pańskiej 1/1 można kupić fitkejkowe ciasta, torty, batony, śniadania, kremy i desery w słoiczkach i wiele innych słodkości, ale zdrowym wydaniu. Wydarzeniem w Toruniu było reotwarcie Fit Cake w nowej odsłonie i pod nowym kierownictwem.

„Najświeższa” nie-cukiernia otworzyła się w Chełmie. 26 listopada pierwsi goście odwiedzili Fit Cake przy ul. Lubelskiej 47. Wysoka frekwencja jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Historia powstania lokalu to opowieść o zmaganiach właścicielki, która od dawna nie je cukru i ogranicza gluten. Postanowiła więc zainwestować w coś, co zaspokoi jej potrzeby, a być może stanie się też sposobem na życie.

Wszyscy nasi franczyzobiorcy są przekonani do marki, wiedzą, że nasze produkty są uczciwe. Jak oferujemy coś bezglutenowego, to na 100 proc. i z certyfikatem. Jak coś reklamujemy jako vege, to nie ma tam krztyny produktów odzwierzęcych. Nie kombinujemy z kaloriami jak robią to inni w pseudo zdrowych lokalach, gdzie podaje się wartość energetyczną dla 100 g (co napisane jest małym druczkiem), podczas gdy ciastko ma ponad 200 g. Dlatego nie tracimy, tylko zyskujemy i klientów, i partnerów – mówi Rafał Kościuk.