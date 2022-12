Osoby posiadające już swoją firmę lub mające stałe źródło dochodów często decydują się na prowadzenie sezonowego biznesu.

Jedni są franczyzobiorcami „na pełen etat”, inni traktują ten biznes jako możliwość dodatkowego zarobku.

Lodziarnia pod szyldem znanej sieci może być dobrym uzupełnieniem rodzinnego budżetu.

Zdaniem ekspertów franczyza to jeden najlepszych pomysłów na biznes.

Ten model biznesowy z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Jego największym atutem jest fakt, że aby rozpocząć działalność nie trzeba posiadać żadnej specjalistycznej wiedzy, żeby dobrze skalkulować koszty. Tak jest w przypadku lodziarni franczyzowej. Nie wymaga ani wysokich kwot inwestycji, ani dużych nakładów pracy. To dlatego wielu przedsiębiorców traktuje ją jako biznes dodatkowy, który w stosunkowo krótkim czasie pozwala na wygenerowanie zadowalających zysków.

Franczyza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

Wśród naszych franczyzobiorców spory odsetek stanowią właściciele firm, dla których lodziarnia nie jest jedyną formą zarobkowania. To zupełnie zrozumiałe – jeśli ktoś posiada chociaż minimalne doświadczenie w biznesie, bez trudu poradzi sobie z prowadzeniem tego typu lokalu, nawet przy równoległym działaniu w innych branżach czy pracy na etacie – mówi Paulina Daniłowicz, manager rozwoju sieci LodyBonano, jednej z największych franczyz lodowych w Polsce.

Otworzenie własnej lodziarni pod szyldem LodyBonano w zależności od wybranego konceptu, kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie są to wygórowane kwoty, tym bardziej że wielu franczyzobiorców notuje zwrot z inwestycji już po pierwszym sezonie. Na korzyść lodziarni jako działalności dodatkowej przemawia ponadto fakt, że sprzedaż ma charakter okresowy – pierwsze lokale otwierają się już w kwietniu, a przy dobrej pogodzie działają nawet do października.

LodyBonano.

Nasza oferta franczyzowa to szybki i naprawdę tani pomysł na pewny biznes, który z pewnością przetrwa te trudne czasy. W czasie pandemii wyjścia do restauracji były niemożliwe, teraz odstraszają wysokie ceny. Street food w dobrym wydaniu to dziś szansa dla tych, którzy chcą pracować, dobrze karmić klientów i zarabiać – dodaje Paulina Daniłowicz.

Przewaga franczyzy nad budowaniem własnej marki od podstaw opiera się przede wszystkim na oszczędności czasu. Po pierwsze przystępujemy do rozpoznawalnej sieci, nie trzeba więc udowadniać klientom, że mają do czynienia z wysoką jakością produktów – oni po prostu to wiedzą. Po drugie zaś korzystamy z opracowanych strategii marketingowych oraz akcji promocyjnych. Właściciel nie musi wymyślać własnych koncepcji – otrzymuje rozwiązania, które są gotowe do wdrożenia.

Ponadto sieć LodyBonano wspiera swoich partnerów na wszystkich etapach prowadzenia działalności. Franczyzodawcy mogą liczyć na profesjonalne porady, co pozwala uniknąć im typowych błędów. To znacząco skraca czas potrzebny na poznanie specyfiki tej branży i ułatwia codzienną pracę.

Jednym słowem: franczyza LodyBonano to pewny biznes, który powstaje zaledwie w ciągu dwóch tygodni i gwarantuje zarobki na poziomie 16 tysięcy złotych netto miesięcznie.

