Franczyza na wyciągnięcie ręki

Dla wszystkich, którzy nie mają pomysłu na firmę, październik to czas biznesowych inspiracji. W dniach 14-16 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się Targi Franczyza, największe wydarzenie na rynku franczyzy w Europie Środkowej i Wschodniej. Przyszli franczyzobiorcy i partnerzy mogą tu poznać zasady współpracy z najbardziej znanymi markami na rynku franczyzy.

Targom Franczyza towarzyszy Forum Własnego Biznesu, na którym eksperci ds. franczyzy oraz praktycy rynku, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z przyszłymi franczyzobiorcami. Słuchacze forum będą mieli okazję poznać zasady współpracy we franczyzie, dowiedzą się na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy. W czasie tegorocznej edycji targów po raz kolejny głos zabiorą franczyzobiorcy, którzy odpowiedzą na pytania kandydatów. Opowiedzą też, jak prowadzi im się własny biznes pod marką franczyzodawcy, jak oceniają współpracę z centralą, na jakie wsparcie mogą liczyć etc. To znakomita okazja by z pierwszej ręki pozyskać informacje o codziennej pracy franczyzobiorcy, zadać pytania i dobrze wybrać. Wstęp na Forum Szkoleniowe jest nieodpłatny, na podstawie biletu wstępu na targi.

Franczyza pozostaje jedną z najbezpieczniejszych form działalności biznesowej. W Polsce działa ponad 1300 konceptów franczyzowych. Znakomita większość z nich, 80 proc., należy do polskich firm, zaś jedynie 20 proc. to firmy zagraniczne. Na rynku polskim działa 83 tys. franczyzobiorców (polskich małych i mikro firm na licencji). Najczęściej są to firmy rodzinne. W sumie na rynku franczyzy pracuje blisko milion osób (właściciele razem z pracownikami).

- Franczyza odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce. Pomysły na biznes pod znaną marką przyjęły się zarówno wśród początkujących przedsiębiorców, jak i wśród osób z doświadczeniem, które dywersyfikują portfel inwestycji. To efektywny model działalności gospodarczej dla wielu firm rodzinnych w Polsce - mówi Monika Dąbrowska, prezes zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

Wśród wystawców będą m.in. sieć sklepów ABC, Auchan, Carrefour, Żabka, Delikatesy Centrum, Globi, Intermarche, Bricomarche, McDonald’s, Metrohouse i wielu innych.

Targi Franczyza odbywają się w zgodzie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Organizatorem Targów Franczyza jest portal Franchising.pl oraz firma doradcza PROFIT system.

Patronem honorowym Targów Franczyza jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Polska Organizacja Franczyzodawców.