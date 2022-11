Sieć Zdrowa Krowa przedstawiła swoją strategię rozwojową na najbliższe miesiące. Plan jest ambitny.

Zdrowa Krowa ma cel numer jeden - kilka nowych punktów, koncepty dark kitchen, centralizacja dostawców i employer branding będący odpowiedzią na potrzeby pracowników z pokolenia Z.

Zamiast na mówieniu o kryzysie, firma skupia się na poszukiwaniu rozwiązań.

Obecnie Zdrowa Krowa oferuje trzy modele współpracy. To restauracja Zdrowa Krowa, Street Slow Food Zdrowa Krowa (punkt w food court lub food truck) oraz restauracja premium Smile&Wine.

Robert Kuc, CEO sieci.

Tym, co łączy te koncepty, są wysokiej jakości składniki, a przede wszystkim – świetna wołowina. Obserwujemy jednak rynek i zmieniające się oczekiwania gości, dlatego systematycznie poszerzamy kartę także o dania vege, keto czy paleo. Śledzimy trendy dla flexitarian i komponujemy menu tak, aby odpowiadało na potrzeby świadomych konsumentów, dla których ważna jest ekologia i zdrowa dieta – mówi Robert Kuc, CEO sieci.

Właściciel dodaje też, że sieć pracuje obecnie nad centralizacją dostaw produktów, która pozwala na optymalizację kosztów przez franczyzobiorców, przy zachowaniu doskonałej jakości kuchni. – To w połączeniu z dokładną analizą food costów zwiększa poczucie bezpieczeństwa naszych partnerów i sprawia, że w dobie rosnących cen, biznes pod szyldem Zdrowej Krowy przynosi im oczekiwane zyski – tłumaczy twórca konceptu.



Sieć planuje, że w 2023 roku powiększy się aż o kilka kolejnych punktów. – Naszym celem jest stworzenie zarówno nowych restauracji od podstaw, jak i przeprowadzenie rebrandingów istniejących lokali oraz postawienie food trucków. We wszystkich tych obszarach mamy duże doświadczenie i wiemy, jak poprowadzić naszych partnerów, aby osiągnęli sukces – przekonuje CEO sieci. – Nasze różnorodne koncepty pozwalają dopasować profil działalności do danej lokalizacji. To samo tyczy się kwot inwestycji, od ekonomicznego food trucka, po restaurację premium.

Pierwsze restauracje Smile&Wine powstały w tym roku w Bielsku-Białej i Warszawie. Przygotowujemy się obecnie do otwarcia kolejnej w budynku Starej Poczty w Gliwicach. To lokale o wysokim standardzie, bogatym wyborze alkoholi i doskonałą kuchnią. Nasze doświadczenia pokazują, że tego typu koncepty są odporne na wahania gospodarki, jakie widzimy obecnie. Odświeżyliśmy także koncept food trucków, ponieważ tkwi w nich duży potencjał – przekonuje Robert Kuc.

Nowe modele są odpowiedzią zarówno na potrzeby rynku gastronomicznego, jak i przedsiębiorców szukających bezpiecznego biznesu, zakładającego wsparcie franczyzodawcy.

Zdrowa Krowa nie poprzestaje jednak na tym i już od stycznia rusza z ofertą dark kitchen. To trzy marki, serwujące kuchnię polską, vege oraz ramen. Będą one działały wyłącznie w sferze online – czyli na rynku delivery.

Nasi franczyzobiorcy będą mogli uruchomić je w ramach prowadzonej działalności i dzięki temu zwiększyć swoje obroty. Nie muszą otwierać nowego lokalu, korzystają bowiem z zasobów istniejącej kuchni. To świetne rozwiązanie pozwalające skalować biznes – gotować, działać i sprzedawać, gdy w restauracji jest mniejszy ruch. Doświadczenia pandemii pokazały nam, że w sytuacjach kryzysowych kluczem do sukcesu jest szukanie nowych obszarów, które możemy zagospodarować. Ta elastyczność, myślenie perspektywiczne i dostosowywanie się do rynku wyróżnia silne marki – tłumaczy Robert Kuc, CEO sieci.

Kolejnym obszarem, nad którym sieć pracuje, jest employer branding. Celem franczyzy jest przyciągnięcie do pracy młodych, ambitnych osób, które zwiążą się z restauracjami pod szyldem Zdrowej Krowy na dłużej.



Chcemy zmienić myślenie o gastronomii jako o miejscu pracy “na chwilę”. Bo w rzeczywistości praca w restauracji to nauka wielu umiejętności z dziedzin cenionych przez wszystkich pracodawców, bez względu na branżę. Chodzi tu o rozwój kompetencji miękkich, zarządzania, negocjacji, podejścia do klienta. W naszej sieci jest na to przestrzeń, mamy jasne ścieżki awansów, profesjonalne szkolenia i warsztaty. Edukujemy też franczyzobiorców, pokazując, że działania HR przynoszą konkretne rezultaty – mówi Robert Kuc.

W październiku sieć wystartowała z pilotażowym wydarzeniem Open Day, czyli rekrutacji w formie dnia otwartego – z muzyką, wystąpieniami managerów, szkoleniowców i partnerów marki i degustacją.



Open Day w Gliwicach przyciągnął wiele osób zainteresowanych współpracą. Ogromnie nas to cieszy i pokazuje, że rekrutacja “w formie imprezy” to coś, co buduje zaufanie pokolenia Z i jest dla nich atrakcyjne. Dlatego będziemy kontynuować program w kolejnych restauracjach. Dodatkowo już wkrótce nasz zespół powiększy się o dział HR, który zajmie się rekrutacją na poziomie ogólnopolskim i odciąży w tym zakresie naszych franczyzobiorców – podsumowuje CEO sieci.

