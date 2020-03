Franczyzobiorcy i franczyzodawcy przedłożyli rządowi wspólne stanowisko w sprawie pakietu pomocowego

Rynek franczyzowy w Polsce to ponad 80 tysięcy firm franczyzowych, najczęściej rodzinnych biznesów i blisko milion zatrudnionych w nich pracowników.

"Akceptując jednorazowe postojowe 2000 zł dla samozatrudnionych i osób na umowach zleceniu apelujemy o maksymalne uproszczenie procedur, aby pieniądze mogły dotrzeć jak najszybciej do osób pozbawionych płynności finansowej w wyniku przymusowego wstrzymania działalności. Polecamy również analizę rozwiązań wdrożonych we Włoszech i na Węgrzech" - piszą w liście.

We wskazanych krajach nastąpiło:

· Wstrzymanie wszystkich płatności podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw (VAT, podatki dochodowe, ZUS) do dnia 31 maja (Włochy), 30 czerwca (Węgry), a potem zapłata całości zobowiązań w pięciu miesięcznych ratach

· Wprowadzenie ulgi podatkowej w wysokości czynszu zapłaconych przez firmy objęte przestojem w okresie przestoju (w wysokości 60% wydatku na czynsze we Włoszech)

· Zawieszenie spłaty kredytów do 18 miesięcy przez MSP (Włochy i Węgry), w zamian we Włoszech państwo obejmie gwarancją 1/3 zobowiązań MSP oraz udzieli bankom ulgi podatkowej rekompensującej straty.

Polska Organizacja Franczyzodawców i Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców proponują, aby w Polsce:

- wszystkim przedsiębiorcom z sektora MSP z przychodami rocznymi ze sprzedaży do 10 mln zł wstrzymać płatności wszystkich większych podatków (VAT, PIT, CIT, składki ZUS - przynajmniej do końca tego miesiąca, kiedy w pełni przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie firm). Następnie umożliwić zapłaty podatków w rozbiciu na kilka miesięcznych rat,

- wprowadzić proste rozwiązanie pozwalające firmom na odzyskanie zapłaconych czynszów za okres przymusowego przestoju (odliczenie podatkowe) lub zwolnić z obowiązku zapłaty czynszu za ten okres lub zmniejszyć kwotę o co najmniej 50 proc.,

- zawiesić spłatę kredytów i rat leasingowych przynajmniej na okres przestoju, przerzucić na Skarb Państwo zapłatę odsetek za ten okres lub wprowadzić inną formę rekompensaty dla instytucji finansowych,

- przesunąć z 1 lipca 2020 na 1 stycznia 2021 termin montażu kas fiskalnych online dla grupy przedsiębiorców wskazanych w ustawie. Jest to istotne ponieważ w obecnym okresie są to dodatkowe duże koszty, które małe firmy muszą ponieść w obecnym okresie, gdzie są zwiększone wydatki na ochronę przed COVID-19, a małe firmy ponoszą straty,

- wesprzeć i uprościć wypłatę wynagrodzeń dla pracowników za okres przestoju, wprowadzając jednocześnie zakaz zwalniania pracowników przez okres 2-3 miesięcy,

- przywrócić handel i dystrybucję w niedziele do końca roku, co pozwoli odrobić część strat poniesionych przez firmy handlowe i usługowe w związku z przymusowym przestojem. Postulujemy, by przedsiębiorcy mogli samodzielnie zdecydować o otwarciu sklepu lub punktu usługowego w niedzielę. Skłonienie konsumentów do zakupów staje się zagadnieniem kluczowym dla uniknięcia kryzysu i każde rozwiązanie w tym kierunku jest korzystne.