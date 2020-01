Franke nowym najemcą w Homepark Janki

Za realizację transakcji odpowiadała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield. - Pojawienie się nowego najemcy, jakim jest Franke, pozwoli poszerzyć ofertę HOMEPARK Janki oraz pozyskać nowych klientów. Sklep przybierze formę showroomu, co jest nowością dla naszego obiektu, będzie to również pierwszy showroom tej marki w Polsce. Klienci oraz architekci będą mogli lepiej poznać i poszerzyć swoją wiedzę na temat bogatej oferty Franke, obejrzeć, dotknąć i przetestować produkty w salonie. Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni z faktu, że Franke wybrało właśnie naszą lokalizację na swój pierwszy showroom – powiedziała Edyta Paszkowska, Associate w Dziale Powierzchni Handlowych, Cushman & Wakefield.

HOMEPARK Janki to centrum oferujące szeroką gamę mebli i wyposażenia wnętrz składające się z ponad 40 sklepów. Oprócz salonów wnętrzarskich klienci mają do dyspozycji restauracje, sklep z elektroniką, drogerię oraz siłownię. Galeria zlokalizowana jest w podwarszawskich Jankach, przy skrzyżowaniu ruchliwych tras na Kraków, Łódź, Wrocław i Katowice. Głównymi najemcami są RTV Euro AGD, Jula, Empik, Komfort, Piotr i Paweł, Living Room, Vox Meble, Belbazaar, Gravitan oraz Rossman. Nieruchomością zarządza BNP Paribas Real Estate Poland.

Franke to szwajcarski koncern o globalnym zasięgu oferujący kompletne systemy kuchenne oraz urządzenia gastronomiczne i sanitarne tj. ekspresy do kawy, urządzenia do restauracji szybkiej obsługi czy armaturę i wyposażenie do łazienek w przestrzeniach publicznych. Szwajcarska firma ma ponad 100-letnią tradycję, a swoją działalność prowadzi w 40 krajach rozmieszczonych na 5 kontynentach. Na polskim rynku obecna jest od 26 lat, gdzie posiada swój oddział oraz zakład produkcyjny w Sękocinie Nowym.

Właścicielem Homepark Janki jest fundusz Pradera European Retail Parks należący do Pradery – wiodącego na rynku specjalistycznego funduszu zarządzającego aktywami centrów oraz parków handlowych w Europie i Azji. Pradera została założona w 1999 r., a jej portfel wart jest 3,1 miliardów euro i zawiera centra i parki handlowe w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Polsce, Francji, Czechach, Grecji, Turcji i Chinach, posiadających łącznie ponad 2200 sklepów. (www.pradera.com)