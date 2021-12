Frontem do klienta. Geox ma strategiczny plan na lata 2022-2024

Geox podjął ważne kroki w kierunku bardziej wydajnego modelu biznesowego i zainwestował w cyfrową transformację grupy.

- Geox kieruje się teraz podejściem skoncentrowanym na kliencie i dystrybucji - twierdzi Mario Moretti Polegato, prezes i założyciel Geox.

Kluczowe są również zasoby ludzkie, które dla Geox atutem na równi ze świadomością marki i wyjątkowością patentów. - Poczyniliśmy znaczne inwestycje w szkolenie i wzmocnienie zespołu, który jest teraz kompletny i złożony z ludzi, którzy naprawdę wierzą w projekt i potrafią go zrealizować - zapewnia Mario Moretti Polegato.

Strategiczny Biznes Plan 2022-2024 prezentuje drugi etap w pięcioletniej ścieżce strategicznej rozpoczętej na początku 2020 roku przez nowego Dyrektora Generalnego. Ma na celu ustanowienie nowego, bardziej cyfrowego i wydajniejszego Geoxa, bardziej skoncentrowanego na kliencie i zorientowaniu na dystrybucję w najważniejszych dla Grupy krajach.

Proces transformacji Grupy składa się z dwóch etapów: pierwszy „Focus on the Core” (2020-2021) głęboko przekształcił model biznesowy, aby w pełni zintegrować kanały fizyczne i cyfrowe oraz stworzyć większą spójność z wyborami zakupowymi konsumentów. Drugi etap „Bigger and Better” (2022-2024) dąży do zwiększenia znaczenia wartości marki i rentowności Grupy.

W latach 2020-2021 Grupa zamknęła 20 proc. sklepów, utworzyła bardziej uproszczoną strukturę organizacyjną, uwzględniła nowe osoby zarządzające i przyspieszyły najważniejsze inwestycje (cyfrowe infrastruktury, szkolenia personelu i zrównoważonego rozwoju).

Równolegle do tych działań Grupa uruchomiła program odbudowy znaczenia marki wspartego wzrostem inwestycji w reklamę oraz we wszelkie działania potrzebne do stworzenia portfolio produktów i struktury dystrybucji

które są bardziej ukierunkowane i skoncentrowane na głównych klientach Geox.

Wychodząc od tych solidnych fundamentów, w ciągu najbliższych trzech lat Geox będzie dążył do zwiększenia swojego udziału na najważniejszych dla firmy rynkach (Włochy, Francja, Hiszpania i Niemcy), na których jest doskonale pozycjonowany, oraz przyspieszenia wzrostu w krajach (przede wszystkim Rosja), które już mocno się rozwijają.

Aby osiągnąć te wyniki, Geox będzie mógł: korzystać ze stopniowej i ciągłej cyfryzacji biznesu oraz oferty produktowej bardziej ukierunkowanej na bieżące konsumentów (dzieci i dorośli), ale także z ofertami produktowymi skierowanymi do tych segmentów klientów, które zostały zidentyfikowane jako docelowe przez nową strategię komunikacji. Celem Geox jest poprawa samopoczucia ludzi w ruchu, ponieważ w komforcie i styliści mogą pójść o krok dalej.