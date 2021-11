FRSiH: Rok 2021 przyniósł wzrosty tylko dyskontom

Covid wniósł nowe wymiary - pierwszy związany z bezpieczeństwem, polscy konsumenci chcieli minimalizować swoją ekspozycję na potencjalne zagrożenie.- Wszystkie formaty zanotowały duży wzrost sprzedaży względem roku 2019. Wielu konsumentów rezygnując z różnorodności wybierało robienie zakupów tylko w jednym miejscu. To był doby czas dla formatów oferujących pełen koszyk - supermarkety, dyskont, małe formaty - wszyscy zanotowali wzrosty - mówił.

Inaczej sprawa wygląda w 2021 roku, gdzie są już otwarte galerie handlowe, restauracje wróciły do życia. Analizując pierwsze trzy kwartały bieżącego roku względem trzech kwartałów 2020, to wzrosły tylko dyskonty.

- To dobra wiadomość dla konsumentów, gdyż są tam niższe ceny, sporo promocji - dyskonty bardzo agresywnie wykorzystały ten czas. Dla reszty biznesu, to pewne zagrożenie bo w pozostałej części rynku trzeba oczekiwać mniejszych wzrostów, trzeba efektywniej pracować z dostawcami - to duże wyzwanie, zwłaszcza przed mniejszymi formatami. Jednak w dalszym ciągu małe formaty są w lepszym miejscu niż były w 2019 roku, co pokazuje, że mają swój pomysł - mówił Szymon Mordasiewicz.

